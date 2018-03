Ambiente | futuro green | il tempo è ‘quasi’ scaduto | imprese e esperti a confronto

Ambiente : tempo è ‘quasi’ scaduto per futuro green - imprese e esperti a confronto : Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il Paese delle contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da meno: c’è la Montello spa che ricicla 800mila tonnellate di rifiuti all’anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C’è un’imprenditrice del vino naturale come Antonella ...

Ambiente : tempo è ‘quasi’ scaduto per futuro green - imprese e esperti a confronto (2) : (AdnKronos) – La domanda globale di energia da qui al 2050, secondo i calcoli di McKinsey, continuerà a crescere a un ritmo dello 0,7% l’anno, inferiore all’oltre 2% registrato tra il 2000 e il 2015. A metà del secolo, il 77% della nuova capacità installata verrà dal sole e dal vento, il 13% dal gas naturale, il 10% dal resto. Nel 2050 le Rinnovabili, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia ...

Idrogeno e Ambiente - Il combustibile del futuro? : LIdrogeno sta tornando. Non che se ne sia mai andato, visto che è dappertutto, a partire dallacqua, ma sta tornando alla ribalta tra gli addetti ai lavori del mondo automotive e non solo, dato che si candida a un ruolo di rilievo per contribuire alla decarbonizzazione, ovvero alla riduzione delle emissioni di CO2 responsabili delleffetto serra e del riscaldamento della Terra.Simposio a Venezia. Si è discusso di questo tema nel simposio Coping ...

Ambiente : tra gli “Alfieri della Repubblica” anche collaboratori del WWF - “una luce di speranza per il futuro” : “Siamo orgogliosi che tra gli “Alfieri della Repubblica” premiati dal Presidente Mattarella ci siano tanti giovani e giovanissimi che collaborano con il WWF”. Lo ha dichiarato la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi che aggiunge: “L’impegno delle nuove generazioni della difesa della natura d’Italia accende una luce di speranza per il futuro”. “Mi congratulo quindi con Francesco Barberini, che ad appena 10 anni è già un valente ...

Milano Regionali - la sfida sull'Ambiente all'esame delle urne. Quale futuro per i diesel : Le associazioni ambientaliste di mezzo mondo hanno eletto i motori a gasolio a nemico pubblico per i nostri polmoni. Diversi Paesi europei e le grandi metropoli internazionali ne hanno già previsto ...

Clima - l'appello degli scienziati alle forze politiche : 'Ambiente punto imprescindibile per il futuro del Paese' : ... fissato indicativamente per domenica 18 febbraio, alle 17, alla Città dell'Altra Economia di Roma. ' Confidiamo nella mobilitazione dell'opinione pubblica - aggiunge Pasini - che può intervenire ...

INTER E ROMA - SPALLETTI ‘SI CONFESSA’/ “Ambiente folle. Contro la Juve non si vince” - e il futuro… : SPALLETTI, INTER e ROMA: la confessione “Totti non correva più, i nerazzurri non vogliono spendere, qui è una follia”. Clamorose rivelazioni dell’allenatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 13:48:00 GMT)

Ferrari verso le auto ecologiche? La rivoluzione della super car per l’Ambiente - un passo verso il futuro e dentro la storia : Il mercato delle auto elettriche è in rapida espansione, le vetture ecologiche stanno prendendo sempre più spazio in giro per il mondo, i consumatori si stanno affidando con più frequenza a queste nuove proposte che hanno un importante risvolto ambientale e che nell’immediato futuro potrebbero garantire anche dei notevoli risparmi economici. Sono diverse le case automobilistiche che negli ultimi anni si sono sempre più spostate su questo ...

muse trento * N-ICE CELLO GIOVANNI SOLLIMA TOUR : suoni di ghiaccio e riflessioni sul futuro dell'Ambiente e dell'umanità - il 29 gennaio - : Ed è proprio dell'arte e della buona scienza cercare i punti di incontro, costruire dialoghi e promuovere occasioni di conoscenza e di consapevolezza. Al centro dell'evento artistico il violonCELLO ...