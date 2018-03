Amber Heard e Sean Penn | c’è del tenero?

vanityfair

: Quando si dice... SCOOP! #Cinema #News - SkyCinemaIT : Quando si dice... SCOOP! #Cinema #News - kikapress : Amber Heard - Sean Penn: tutti gli ex (turbolenti) della coppia: -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) A Hollywood i gossip fanno presto a diventare storie d’amore, meglio andarci sempre con i piedi di piombo, perché nello sfavillante mondo delle star tutto, spesso, è il contrario di tutto. L’ultimo rumors sotto i riflettori riguarda, che dopo l’addio a Charlize Theron, nell’ormai lontano 2015, sembrava aver messo da parte i batticuori. Invece c’è chi lo vorrebbe molto vicino ad, ex signora Depp. LEGGI ANCHECharlize Theron, nuovo amore dopo: «La nostra notte al chiaro di luna» I due, riporta in Daily Mail, sarebbero stati avvistati in atteggiamento molto complice in un locale di Los Angeles, e da qui, il putiferio mediatico oltreoceano. Chissà se i bene informati hanno visto giusto. Certo è che, se così fosse, la belladimostrerebbe ancora una volta di avere un debole per gli animi ribelli. Trentuno anni lei, 57 lui, ...