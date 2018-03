ALL' ISTITUTO BONGHI DI ASSISI IL PROGETTO PON

BUSCA/ L'Istituto Cravetta ALLa 7° giornata della Metereologia : Sabato 10 marzo, nella cittadina di BUSCA, presso il Cinema Lux al mattino e presso il Teatro alla sera si è svolta la 7° giornata della Meterologia.. Ancora una volta agli alunni dell'Indirizzo ...

Bologna : è morto Andrea Ginzburg - martedì il ricordo ALL'Istituto Gramsci : Fu tra i fondatori della facoltà di Economia e Commercio di UniMoRe, l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia, dove fu docente di politica economica fino al 2000. In quell'anno promosse un'altra facoltà, ...

150 bufale e falsi miti su salute e stile di vita smascherati dALL'Istituto Superiore della Sanità : Almeno un italiano su tre, secondo un'indagine del Censis, naviga in rete per ottenere informazioni sulla salute. Di questi, oltre il 90,4% effettua ricerche su specifiche patologie. Ma sempre più spesso questi contenuti così delicati sono contaminati da bufale. Ben 150 tra quelle più spesso circolanti sono state smascherate dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), che a "bufale e falsi miti" in tema di salute dedica ...

Fondazione The Bridge in piazza : Sit In ALL'Istituto 'Leonardo da Vinci' per la campagna : 'L'educazione sessuale non è una opinione' : ... focalizzato sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili con un approccio in cui la scienza potesse porsi come attore principale anziché rifarsi al mero pregiudizio o a facili ideologie'. 'Non ...

ALL’Istituto tumori il primario visita solo privatamente (a 200 euro a paziente) Video : Il reparto di urologia del Regina Elena, struttura di eccellenza della sanità pubblica, dirotta i malati per la visita con il primario in una clinica privata a pagamento

Crotone - i valori dello sport promossi nelle scuole con la partecipazione del Crotone calcio. Incontro ALL’Istituto Vittorio Alfieri : Palestra dell’Istituto Vittorio Alfieri affollata come non mai dagli studenti per partecipare all’iniziativa “A scuola da campioni” promossa da Pisano

Volley : Superlega - Latina ALL'istituto Majorana per #Accendiamoilrispetto : Latina -Tre giocatori della Taiwan Excellence Latina il centrale siciliano Carmelo Gitto, lo schiacciatore della nazionale giapponese Yuki Ishikawa e lo schiacciatore-ricevitore formiano Carlo De ...

ALL'istituto agrario Parolini si studia l'agricoltura del futuro con Confagricoltura Vicenza : Riteniamo molto importante anche lavorare sull'economia circolare, un tema individuato nella strategia Europa 2020 come di grande importanza per il raggiungimento di una maggiore efficienza ...

In Civica mostra su illustrazioni per ragazzi realizzati da studenti Istituto PALLadio : L'esposizione, ad ingresso libero, si concentrerà sulle opere di 12 illustratori, scelti dagli allievi di design: Zavel. Michael Foreman, Gianluca Garofalo, Louis Joos, Satoshi Kitamura, Anne Isabelle ...

L'Ite De Fazio unico istituto tecnico della provincia ad essere stato ammesso ALLa sperimentazione dei percorsi quadriennali : ... impresa formativa simulata, certificazioni informatiche e linguistiche, completano un curriculum qualificato che consente un proficuo inserimento nel mondo del lavoro ed un eccellente prosieguo ...

L'Europa e la cultura - venerdì 2 ALL'Istituto per gli Studi Filosofici. : Il convegno che ospiterà gli interventi dello storico Luigi Mascilli Migliorini, dei filologi e storici della scienza János Kelemen, Marika Piva e Oreste Trabucco, dei filosofi Fiorinda Li Vigni, ...

La robotica sbarca ALL'Istituto Comprensivo 2 di San Salvo : Esso rappresenta la sfida di una scuola fortemente legata all'ambiente e al territorio e, al tempo stesso, aperta al mondo per creare il 'cittadino digitale' capace di affrontare scenari sempre più ...

Scuole saccheggiate - nuovo raid : rubati 16 computer ALL'istituto Bracco : Ladri a caccia di computer, nuovo raid nelle Scuole napoletane. Stavolta è stato preso di mira l'istituto Bracco di via Arno, dove alle 8 di stamattina il preside ha scoperto il furto di...

"Open Day" ALL'Istituto Alberghiero di Centuripe Mercoledì 31 gennaio dALLe 9 ALLe 18 : Sarà dunque, una giornate speciale per l'Istituto "centuripino', che ha implementato la sua offerta formativa con altri indirizzi sempre più al passo con i tempi e con il mondo del lavoro che ...