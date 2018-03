Allerta Meteo per Giovedì 15 Marzo : mix pericolosissimo di forte maltempo e super caldo dopo il Giorno del Pi greco : 1/19 ...

Allerta Meteo Liguria : nuovo fronte atlantico - criticità “arancione” per piogge e temporali : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali diramata da Arpal, secondo le seguenti modalità: ZONA A, BACINI MEDI E GRANDI: GIALLA DALLE 8 ALLE 18 DI DOMANI, GIOVEDI’ 15 MARZO ZONA B: GIALLA DALLE 8 ALLE 21 DI DOMANI, GIOVEDI’ 15 MARZO ZONA C, BACINI PICCOLI: GIALLA DALLE 10 ALLE 23.59 DI DOMANI, GIOVEDI’ 15 MARZO. BACINI MEDI E GRANDI: GIALLA DALLE 10 ALLE 14.59 DI DOMANI, ...

Allerta Meteo Lombardia : confermato il codice arancione per rischio valanghe : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di conferma di moderata criticità (codice arancione), la numero 31, per rischio valanghe, con decorrenza dalla mezzanotte della passata domenica 11, sulle zone omogenee 12 (Retiche occidentali, province Como e Sondrio); 13 (Retiche centrali, provincia Sondrio); 14 (Retiche orientali, ...

Maltempo - troppe Allerta Meteo : esauriti gli sms del Comune di Genova : Il boom delle allerta meteo a Genova ha portato quasi all’esaurimento della disponibilità di servizio di avvisi del Comune ai cittadini tramite l’invio massivo di sms. Gli utenti iscritti alle liste di allerta nel capoluogo ligure sono oltre 120 mila, in continua crescita. Così il Comune non poteva permettersi di lasciare senza informazioni preziose e tempestive i suoi cittadini e prima delle ultime allerta di marzo ha provveduto a ...

Maltempo : Allerta Meteo per rischio idraulico sul fiume Secchia : Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi ha emesso un Avviso di criticità, il numero 30, per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia. Un’onda di piena sul fiume sta attualmente transitando in Emilia Romagna, nella sezione di Ponte Alto(Modena). Nelle ore notturne di domani, 13 marzo, l’onda raggiungerà la sezione di Pioppa (Modena), dove è previsto il superamento della soglia 2 di moderata criticità. L’ingresso nel ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : piogge e frane - livello dei fiumi in innalzamento : Ancora un week end di maltempo in Emilia-Romagna che tra domenica 11 marzo e oggi ha visto cadere in ampie zone della regione, soprattutto sulla fascia appenninica centro occidentale, pioggia per più di 50 mm in sei ore con punte superiori a 70 mm. Impegnati a portare aiuto alla popolazione e nella sorveglianza idraulica 141 volontari di protezione civile (oltre 800 dal 21 febbraio) e i vigili del Fuoco che hanno risposto a una quarantina di ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia : Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Lombardia ha diramato un Avviso di criticità per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia. Un’onda di piena sul fiume Secchia sta attualmente transitando nella sezione di Ponte Alto (Modena), dove, in queste ore si sta formando il colmo. Nelle ore notturne di domani, 13 marzo, l’onda raggiungerà la sezione di Pioppa (Modena), dove è previsto il superamento della soglia 2 di ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo al Nord : 05.21 Un'Italia spaccata in due si appresta ad affrontare oggi una nuova allerta meteo nel settentrione e in parte del centro e un abbassamento delle temperature nel meridione, con l'arrivo di probabili piogge. In Liguria le scuole resteranno chiuse in gran parte del Tigullio. Prorogata l'allerta arancione in Yoscana dove è atteso un peggioramento delle condizioni meteo.

Maltempo - nuova Allerta Meteo per la Liguria : domani scuole chiuse nel Tigullio : L’allerta arancione diramata da Arpal fino a domani costringe la quasi totalita’ dei sindaci del Tigullio a tenere a casa gli studenti. Ordinanze pressoche’ identiche su tutto il territorio: sospensione di manifestazioni pubbliche, chiusure di parchi, giardini e cimiteri e sospensione dell’attivita’ scolastica. Eccezione Chiavari che ha deciso di lasciare aperte le scuole tranne quelle situate in zone pericolose e ...

Piogge e mare mosso - è ancora Allerta meteo : Nuova allerta meteo che segue quella già attiva per la giornata di domenica 11 per Piogge a cui si aggiunge anche quella per lo stato del mare. Dalla mezzanotte di oggi infatti fino alla mezzanotte di ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : “temporali e forti venti in arrivo anche al Centro/Sud” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo. L’area di bassa pressione di origine atlantica presente sul Mediterraneo, sta determinando precipitazioni diffuse soprattutto al Nord. Nella giornata di domani la perturbazione raggiungerà le regioni meridionali italiane, seguita da un’intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo Lazio : precipitazioni sparse per 24-36 ore : “A seguito di ‘Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale’, si comunica che dal pomeriggio di domenica 11 marzo 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla base dei fenomeni previsti il Centro Funzionale Regionale ha valutato una Criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico, su tutte le Zone di Allerta. Si ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità prorogata - attese piene in serata : La protezione civile dell’Emilia-Romagna, che ha prorogato l’Allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico emessa ieri fino a tutta la giornata di domani lunedì 12 marzo, sta seguendo con attenzione l’evoluzione delle precipitazioni in regione. Già nei giorni scorsi c’erano state alcune piccole frane e smottamenti, tutti sotto controllo. Al momento non si segnalano emergenze, come spiega il direttore della direzione ...