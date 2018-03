Allegri via dalla Juve | è la prima scelta per l’Arsenal

Clamoroso Juve : Allegri via a fine stagione? Ecco il sostituto inaspettato Video : #Allegri non sara' l'allenatore della Juventus [Video] per sempre e la dirigenza questo lo sa. L'attuale tecnico bianconero, impegnato certamente sul campo non pensa di certo al suo futuro, vista la totale concentrazione sul presente, richiesta dalla situazione bianconera. La Juve è impegnata su più fronti e niente distrarra' la squadra e il suo allenatore. La Champions League, il cammino in coppa Italia e la sfida scudetto contro il Napoli sono ...

Allegri va via a giugno Ecco chi può sostituirlo : La premier parlerà sempre più italiano. Secondo le insistenti indiscrezioni che arrivano dalla Gran Bretagna, Massimiliano Allegri a fine stagione potrebbe accomodarsi sulla panchina del Chelsea per sostituire Antonio Conte. L'avventura dell'ex Ct della Nazionale è ormai al capolinea sulla panchina dei Blues. E così iniziano già le grandi manovre per sostituirlo. Il nome in pole position per Abramovich è proprio quello di Max ...

Cagliari - Cellino : 'Mandai via Allegri per rabbia' : Massimo Cellino , ex presidente del Cagliari , ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport dei due allenatori avuti in rossoblù, Massimiliano Allegri e Diego Lopez , che stasera si affronteranno alla Sardegna Arena. MAX E DIEGO - 'Max lo mandai via per rabbia, perché aveva già la ...