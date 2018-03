Allegri | ' Faccio una battuta sul Real Madrid | non se la prendano'

Higuain - stoccata ad Allegri : Se gioco più vicino alla porta faccio gol : Gonzalo Higuain, fino a questo momento, sta vivendo una delle stagioni meno prolifiche della sua carriera. Il Pipita ha realizzato solo 10 reti in 21 presenze di campionato, 13 complessive se si considerano anche le due in Champions League in 6 gettoni e quella in Coppa Italia in 2 apparizioni. Il 30enne argentino, però, sabato sera contro il Chievo ha segnato il gol del definitivo 2-0 poco prima di essere sostituito da Bentancur.Higuain, ...