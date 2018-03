Alle Paralimpiadi un oro nello slalom gigante per l' Italia

Dopo otto anni Italia d'oro Alle Paralimpiadi con Bertagnolli : Roma, 14 mar. , askanews, Dopo otto anni l'Italia torna sul gradino più alto del podio delle Olimpiadi invernali e lo fa con Giacomo Bertagnolli uomo copertina per l'Italia ai Giochi di PyeongChang ...

Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal medaglia d'oro nello slalom gigante Alle Paralimpiadi di PyeongChang : Dopo due argenti ed un bronzo, per l'Italia arriva anche la medaglia d'oro ai Giochi paralimpici di PyeongChang 2018. A Jeongseon, nello slalom gigante, Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal vincono nella categoria visually impaired. Per i due sciatori trentini si tratta della terza medaglia a questi Giochi.Primi al termine della prima manche, i due Azzurri dominano anche la seconda, fermando il crono sul 1'05.39 (2'10.51 il tempo complessivo ...

Giacomo Bertagnolli ha vinto l’oro nello Slalom Gigante visually impaired Alle Paralimpiadi : Il 19enne Giacomo Bertagnolli ha vinto l’oro nello Slalom Gigante visually impaired alle Paralimpiadi di Pyeongchang, in Corea del Sud. Bertagnolli, che gareggiava con la guida Fabrizio Casal, ha preceduto lo slovacco Jakub Krako e il canadese Marc Marcoux. Quella The post Giacomo Bertagnolli ha vinto l’oro nello Slalom Gigante visually impaired alle Paralimpiadi appeared first on Il Post.

Le più belle foto dAlle Paralimpiadi di Pyeongchang : L’avventura delle Paralimpiadi di Pyeongchang sta regalando grandi emozioni alla compagine italiana: al quarto giorno di gare sono già 3 le medaglie per gli azzurri. Nella prima giornata sono stati Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal a portare a casa la medaglia di bronzo in Libera nella categoria “Visually Impaired”, per poi replicare con un argento nel Super G. La terza medaglia è arrivata invece grazie a Manuel Pozzerle che ...

Manuel Pozzerle ha vinto la medaglia d’argento nello snowboard Alle Paralimpiadi invernali : Lo snowboarder italiano Manuel Pozzerle ha vinto la medaglia d’argento nello snowboard cross per atleti con disabilità agli arti superiori alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. È la terza medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi, dopo quelle vinte nel fine settimana da Giacomo Bertagnolli The post Manuel Pozzerle ha vinto la medaglia d’argento nello snowboard alle Paralimpiadi invernali appeared first on Il Post.

Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’argento nel supergigante Alle Paralimpiadi invernali : è la loro seconda medaglia : Gli sciatori trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di argento nel supergigante per atleti con disabilità visive alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Bertagnolli e la sua guida Casal hanno così ottenuto la loro secondo medaglia olimpica The post Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’argento nel supergigante alle Paralimpiadi invernali: è la loro seconda medaglia appeared first on Il Post.

Gli italiani più attesi Alle Paralimpiadi : Da chi ci si può aspettare una medaglia dopo quella vinta oggi da Giacomo Bertagnolli, il nostro atleta di punta in Corea del Sud The post Gli italiani più attesi alle Paralimpiadi appeared first on Il Post.

La Nazionale italiana ha vinto la prima medaglia Alle Paralimpiadi di Pyeongchang : Gli sciatori trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera per atleti con disabilità visive alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Hanno così ottenuto la prima medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi in Corea del The post La Nazionale italiana ha vinto la prima medaglia alle Paralimpiadi di Pyeongchang appeared first on Il Post.

Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera Alle Paralimpiadi di Pyeongchang : Gli sciatori trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera per atleti con disabilità visive alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Bertagnolli e la guida Casal hanno terminato la gara dietro gli slovacchi Jacub Krako The post Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera alle Paralimpiadi di Pyeongchang appeared first on Il Post.

La guida Alle Paralimpiadi di PyeongChang 2018 : Sei sport, 80 titoli in palio. Otto in più rispetto a Sochi 2014. I Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018 prenderanno ufficialmente il via venerdì 9 marzo, con la cerimonia d’inaugurazione fissata per le 12 italiane. Ecco le cose da sapere per tenersi pronti all’evento. Gli sport Sono sei le discipline in gara in Corea del Sud, una in più rispetto a Sochi 2014 dopo lo scorporo dello snowboard dallo sci alpino. ...

Italia Alle Paralimpiadi senza donne : "Scelte tecniche e di accessibilità" : A PyeongChang 26 azzurri: stanotte via con la libera , Rai2, ore 1,30, . Le coree sfilano divise Dall'Olimpiade delle donne alla Paralimpiade senza donne. Saranno tutti uomini i ventisei atleti ...