“Alla faccia!” Belen e Iannone | 400mila euro di ‘regalino’  La paparazzata di lusso dopo

caffeinamagazine

: Già fatta, amico mio,con gentile consorte. Colazione leggera in delizioso ristorante nel quartiere Monti sulla sali… - vittoriozucconi : Già fatta, amico mio,con gentile consorte. Colazione leggera in delizioso ristorante nel quartiere Monti sulla sali… - Claudio82476468 : RT @ClaudioPerconte: Uno pseudo intellettuale di nome Saverio Tommasi definisce “razzista e stronzi” le compagnie Moby e Tirrenia colpevoli… - samuelrere : Un consiglio, non rinnovate piu' le tessere ai sindacati, per anni vi hanno preso per il culo pensionati,operai son… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) PerRodriguez e Andreaè un periodo d’oro. Fra poco i due inizieranno una nuova vita in Svizzera, più precisamente a Lugano. Il pilota di MotoGp, infatti, si è comprato una nuova casa di. Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 24 gennaio, erano state pubblicate le foto esclusive dell’abitazione in cui Andreaandrà a vivere in attesa che la showgirl argentina lo raggiunga con suo figlio. “Santiago ha appena iniziato la scuola americana a Milano, ma ho visto che anche qui c’è una scuola ideale per mio figlio”, ha commentato la Rodriguez. Lo scorso sabato i due sono stati ospiti di ”C’è posta per te” – hanno raggiunto Roma con un volo privato – i due sono tornati a Lugano, dove ad attenderli c’era un altro regalo che la coppia si è fatta, una Bentley del valore di 4000mila. ...