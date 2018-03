Alimentazione in Italia | aumentano le scelte salutiste e la dieta vegetariana

Alimentazione - diminuiscono i vegani : per un italiano su cinque sono 'fanatici' : Dimmi come mangi e ti dirò chi sei, diceva il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach...ebbene, dall'ultima fotografia alle abitudini alimentari degli italiani scopriamo che c'è un esercito di "pentiti" che ...

Alimentazione - Coldiretti : torna la “gavetta” al lavoro per 9 - 7 milioni di italiani : torna la gavetta per 9,7 milioni di italiani che si portano regolarmente sul luogo di lavoro o di studio i piatti preparati in casa, sotto la spinta di una svolta salutista che porta a scegliere con cura i cibi da consumare. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti /Ixe’ dalla quale si evidenzia il prepotente ritorno della “gavetta” o della “schiscetta”, secondo le tradizioni, anche se la motivazione ...

Un ministero dell’Alimentazione per l’Italia : L'Istat proprio in queste ore ha confermato il nostro primato europeo per prodotti Dop, Igp e Stg, in aumento in questi anni: sono ben 291.Rispetto al 2015 sono aumentati del 4% i produttori, gli allevamenti crescono di oltre il 3% e la superficie investita del 16% con gli incrementi maggiori al Sud (+8,8% gli allevamenti e addirittura +32,7% le superfici).Quando abbiamo iniziato il nostro impegno per l'agricoltura e l'agroalimentare il settore ...