Alessia Marcuzzi | frecciata di Barbara D' Urso | ' Che c' entra parlare di moralismo?'

Eva Henger e Massimiliano Caroletti contro Alessia Marcuzzi : Dopo l’ultima sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, il marito della Henger, Massimiliano Caroletti, ha lanciato una non troppo velata frecciatina alla Marcuzzi. Caroletti ha pubblicato su “Instagram” una foto in cui, sulla scrivania che compare alle sue spalle, ci sono alcune foto di Simona Ventura, accompagnando il tutto con la didascalia: “E poi si torna alla vita quotidiana e al lavoro. Ringraziando Dio martedì prossimo ...

Isola 2018 - tutta la verità sulla chiusura dopo la lite tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi : L'Isola 2018 chiude dopo la lite di Alessia Marcuzzi ed Eva Henger? Pare - e sottolineiamo "pare" - che lo sfogo della conduttrice avvenuto nell'ultima puntata non sia piaciuto a chi potrebbe prendere un provvedimento (di non si sa quale tipo) contro di lei. Sono solo ipotesi, forse anche fin troppo fantasiose, ma la notizia si è diffusa e nessuno al momento ha smentito. Sicuramente Alessia non tarderà a chiarire la situazione. Nell'ultima ...

Mediaset - Barbara D’Urso e Eva Henger vs Alessia Marcuzzi : la “faida” infinita : Si respira ancora aria di tensione negli studi di Mediaset. Lo sfogo di Alessia Marcuzzi ai danni di Eva Henger, avvenuto nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi non è certo passato inosservato e ha causato anche alcune reazioni piccate. Anzitutto da parte di Barbara D’Urso: “A me è sfuggito cosa c’entrasse la figlia di Eva Henger con la storia dei moralismi. Quella è l’unica cosa che mi è sfuggita. Poi non voglio ...

“Non capisco”. Isola - la faccenda è seria : interviene Barbara D’Urso. A Pomeriggio 5 Carmelita si è “vendicata” con Alessia Marcuzzi e lo ha fatto in questo modo. Non c’è molto da scherzare : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è un’edizione molto discussa. Tantissimi i colpi di scena ma, ancora di più, le polemiche. La più grossa è senza dubbio quella del canna-gate. Il putiferio è scoppiato dopo che Eva Henger, ospite della trasmissione dopo essere stata eliminata dal gioco, ha accusato Francesco Monte di aver fumato della marijuana quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era ancora iniziato. ...

'Mi è sfuggita una cosa...' - Barbara D'Urso e la frecciatina a Pomeriggio 5 per Alessia Marcuzzi : FUNWEEK.IT - Non avevamo alcun dubbio che Barbara D'Urso avrebbe subito approfittato del pesantissimo sfogo di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger per punzecchiare la collega in diretta nell'ultima ...

“Sospesa l’Isola dei Famosi”. È il caos. Si parla di chiusura anticipata. Con quella sfuriata alla Henger - Alessia Marcuzzi ha fatto arrabbiare (e parecchio) un pezzo grosso di Mediaset che ora - per lei - avrebbe in serbo una “sorpresa” choc : Avete visto l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? È successo un disastro. Il disastro in questione è scoppiato perché Eva Henger insisteva affinché Alessia Marcuzzi parlasse del canna-gate. Ma la Marcuzzi, che ormai è stufa di questa storia, le si è rivoltata contro in modo molto aggressivo: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me ...

Eva Henger torna all’attacco dopo la lite con Alessia Marcuzzi : Alessia Marcuzzi attaccata da Eva Henger dopo il litigio dopo la lite tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger, è stata pubblicata sul settimanale DiPiù un’intervista rilasciata dall’ex naufraga prima che accadesse tutto ciò lunedì, ma sicuramente lascerà Alessia con l’amaro in bocca. “Chi mi ha ferito è Alessia Marcuzzi.” Ha esordito l’ex pornostar durante la sua intervista. Eva ha poi aggiunto che sicuramente ...

Isola dei famosi - Barbara D'Urso contro Alessia Marcuzzi : 'Eva Henger? Non vedo cosa...' : L' Isola dei famosi ormai è una spina nel fianco di Mediaset . Le polemiche tra la conduttrice Alessia Marcuzzi e l'ex concorrente Eva Henger , nato dallo 'scandalo' del canna-gate di Francesco Monte ...

“In contatto con gli spacciatori”. Isola - Alessia Marcuzzi non ha scuse. Prima della sfuriata in diretta - erano volate parole grosse che vengono a galla solo adesso. Togliersi il fango di dosso non sarà facile stavolta : Lunedì 15 marzo è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei famosi. Una puntata ricca di emozioni durante la quale non sono mancati colpi di scena. Avete visto cosa è successo durante la puntata? Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza con Eva Henger. La ex star del porno, durante la trasmissione, incalzava perché voleva parlare del canna-gate. Allora la Marcuzzi ha perso la pazienza e l’ha aggredita: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a ...