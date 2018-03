Al voto nel 2019 con le Europee | l' unica intesa possibile nell' Italia senza Governo

Salvini : «Governo politico o nuovo voto - spero nel Pd». E sulle tasse sfida la Ue - Pif : «Pd - alleati con il M5S» : Il leader della Lega: «Presenteremo una manovra alternativa a quella di Bruxelles». La scadenza cruciale è il 10 aprile, quando il Parlamento approverà il nuovo def

Nella road map del Colle il voto bis è l'ultima spiaggia : Roma Ed ecco a voi l'altro Matteo, «un geniale uomo comune che potrebbe diventare il primo leader di estrema destra dal 1945». Il Washington Post lo ha incoronato ma il Quirinale lo ha già detronizzato. Il presidente «non ha pregiudizi» e non vuole andare contro la volontà popolare. Però i numeri sono numeri e al momento non ci sono. Quindi, questo filtra dal palazzo, per riuscire a trovare una ...

DOPO IL voto/ 1. Il compito dell'unità nelle crepe del terremoto : Un Paese spaccato, una società divisa. L'impatto con chi la pensa diversamente è esperienza quotidiana. La sfida è scoprire una possibilità di unità.

Il voto cancella Renzusconi ma nel Pd è guerra : Come aveva già anticipato Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano del 5 dicembre, e come si può constatare in maniera ancora più evidente ora che “i numeri non sono più scritti sull’acqua”, gli italiani in modo analogo ma ancora più dirompente rispetto al referendum del 4 dicembre 2016 hanno spazzato via con il voto l’impressionante serie di bufale che ha dominato la campagna elettorale. Fin dalle prime proiezioni è stato ...

Il Pd vince nel voto all'estero : C'è un posto dove il Pd ha vinto: è fuori dall'Italia. Nel voto all'estero infatti il partito di Matteo Renzi è in testa. Secondo i dati del Viminale, il Partito democratico - a più della metà delle schede scrutinate - è in testa con 204.240 voti (27,34%) seguito dalla coalizione di centrodestra con 167.201 voti (22,38%) e dal Movimento 5 Stelle con 133.645 (17,89%). Per quanto riguarda le quattro ...

Pd tiene nel voto estero - M5 non sfonda - Maie al 30% in Sudamerica : Roma, 5 mar. , askanews, - Abbandonato dagli elettori in Italia, il Pd tiene all'estero dove il boom in patria del Movimento Cinquestelle non trova eco. Nella circoscrizione estero, in base ai dati ...

La Procura di Roma indaga su presunti brogli nel voto dall'estero : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine su presunti brogli ed anomalie nel voto degli italiani all’estero, scrive Askanews. In particolare le verifiche sarebbero state avviate nei giorni scorsi...

BROGLI NEL voto ALL'ESTERO ALLE ELEZIONI 2018?/ Video - Le Iene : "Una situazione che peggiora" : Ecco come si truccano i voti degli italiani ALL'ESTERO: le Iene tra i 'cacciatori di plichi' ALLE ultime ELEZIONI politiche 2018 con tutte le cifre di questa sconcertante compravendita(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 14:15:00 GMT)

Viaggio nell’Italia del voto : Da Gorizia a Reggio Calabria, dal lavoro all’astensionismo: reportage, articoli e commenti per raccontare il paese e i temi più dibattuti in campagna elettorale.

Effetto voto Italia sullo spread. Nel Forex l'euro ritraccia da massimi dopo referendum Germania : Teleborsa, - Gli effetti per l'esito delle elezioni politiche in Italia mette sotto pressione lo spread ed il mercato del Forex. Dalle proiezioni non emerge un risultato definito, ovvero una chiara ...

Brogli nel voto all'estero? Le Iene documentano la compravendita di 3.000 schede elettorali : Brogli nel voto degli italiani all'estero attraverso una compravendita di 3.000 voti a Colonia, in Germania, documentata da un filmato esclusivo, ripreso 4 giorni fa con una candid camera....

Il seggio del voto estero nel caos : ritardi e disagi. La lista +Europa denuncia : 'Gravi irregolarità' : "Siamo nel caos, un terzo dei seggi qui non è stato ancora aperto". A parlare è uno scrutatore di Castelnuovo di Porto dove si trova il Centro Polifunzionale della Protezione Civile in cui hanno sede ...