Al via Il Cacciatore su Rai2 | anticipazioni prima puntata 14 marzo | la discesa

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Lade Ilsuprende il via stasera inassoluta. La fiction in sei puntate, per un totale di dodici episodi, è ispirata alla vita del magistrato Alfonso Sabella, raccontata nel libro "di Mafiosi", e racconta le vicende del giovane PM Saverio Barone, ultimo arrivato nella squadra del pool antimafia. Lui, come tanti uomini del suo team, ogni giorno si mettono al servizio dello Stato per proteggere l'incolumità dei cittadini, lottando contro mafia e criminalità organizzata, anche se per molti ha significato trovare la morte.Protagonista della fiction, Francesco Montanari nei panni di Saverio Barone. Lui, insieme al resto dei personaggi de Il, faranno il debutto stasera 14con la. Ecco lesu ciò che vedremo.Nel primo episodio, dal titolo “Nel bosco”, nel 1993, Saverio Barone, un giovane ...