Air France - vertenza più aspra : sì piloti a principio sciopero lungo : Roma, 14 mar. , askanews, - I piloti di Air France, consultati dal maggior sindacato SNPL, hanno detto sì a larga maggioranza al principio di possibili astensioni dal lavoro che possano superare i 6 ...

Air India : Air France e Delta Airlines interessate a privatizzazione : Un consorzio composto da Jet Airways, Air France-Klm e Delta Airlines ha manifestato interesse a presentare un'offerta nel quadro del processo di privatizzazione della compagnia aerea statale Air ...

Air France-KLM - traffico in frenata a febbraio : Continua il trend positivo del traffico passeggeri per la compagnia aerea Air France-KLM . Nel mese di febbraio, il gruppo franco-olandese ha registrato un aumento del 4,4% raggiungendo i 6,8 milioni ...

Airbus : sindacati francesi - taglierà 3.720 posti in Ue : Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Il costruttore europeo Airbus taglierà 3.720 posti di lavoro in Europa a causa del rallentamento nella produzione dei programmi A380 e A400M. Ad annunciarlo, secondo quanto riferiscono i media francesi, sono i rappresentanti del sindacato Force Ouvrière al termine di un consiglio azienda europeo a Tolosa. Dalla riunione, riferiscono, “emerge che ci dovrebbero essere 3.720 tagli in Europa” soprattutto ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il CAiro 2018 : tra gli uomini doppietta francese. Vince Christopher Patte - gli azzurri crollano nel finale : Non sorride all'Italia la finale maschile della prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno : doppietta francese con Christopher Patte , 1446 punti, che va a precedere Valentin Belaud , 1437, . Terzo il kazako Pavel Ilyashenko , a quota 1428. Dopo un inizio ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il CAiro 2018 : tra le donne vince la francese Elodie Clouvel. Decima Gloria Tocchi : Parla francese la finale femminile della prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: a Il Cairo, in Egitto, trionfa la transalpina Elodie Clouvel con 1339 punti, davanti alla magiara Tamara Alekszejev con 1327 ed alla turca Ilke Ozyuksel con 1325. Così le 4 azzurre: Decima Gloria Tocchi con 1296, undicesima Claudia Cesarini con 1292, 26a Irene Prampolini con 1238, 29a Aurora Tognetti con 1193. La gara inizia con la prova di nuoto: ...

ALITALIA/ E i "consigli interessati" di Mr. RyanAir contro Lufthansa e Air France : Il patron di Ryanair, Michael O'Leary, ha parlato di ALITALIA evidenziando che sarebbe sbagliato venderla a Lufthansa o ad Air France. Il commento di SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 08:46:00 GMT)STOP AI DIESEL IN CITTÀ/ La scelta keynesiana che giova ai produttori di auto, di S. LucianoAIR ITALY/ Qatar Airways, Malpensa e i grattacapi per ALITALIA, di G. Gazzoli

Air France cresce nel Belpaese : Joon offrirà un servizio che consente ai passeggeri di accedere, in volo, ai contenuti in streaming attraverso lo smartphone, il tablet o il computer portatile. Una volta a bordo, sarà possibile ...

Alitalia - Air France guarda oltre e cresce sul mercato italiano : ROMA - Mentre Lufthansa lavora sottotraccia al dossier in attesa del nuovo governo, Air France-Klm si allarga e punta ad una ulteriore espansione in Italia che per il 2018 sfiorerà il 10% rispetto al ...

Alitalia - offerta Air France dopo il voto : Primo incontro con i commissari, ma i Francesi con Easyjet e Cerberus non scoprono le carte La cordata interessata ad Alitalia ha fatto ieri i suoi primi passi. Davanti ai commissari straordinari dell'...

Sciopero Air France - il sindacato chiede aumenti «alla tedesca» : Decine di voli cancellati, migliaia di viaggiatori bloccati. Lo Sciopero alla Air France ha imposto alla linea aerea Francese di annullare almeno la metà dei voli a lungo raggio, un terzo di quelli a ...

Alitalia - commissari al tavolo con Cerberus e Air France : Teleborsa, - commissari straordinari al lavoro per risolvere il nodo Alitalia . Secondo alcune indiscrezioni riportate da Reuters , sarebbe in corso oggi, 22 febbraio 2018, un incontro tra i ...

