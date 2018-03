AGENTS OF S H I E L D - Recensione Episodio 5x12 The Real Deal

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x11 "All the Comforts of Home" : Si torna a giocare in casa.Leggi anche: AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x10 "Past Life"E così, dopo un mesetto di pausa, Coulson e gli altri fanno il loro ritorno nelle nostre vite con il novantanovesimo Episodio di questa serie che negli anni ci ha fatto visitare mondi lontani e futuri apocalittici, e che ora ci riporta nel mondo Marvel come lo conosciamo per tentare di salvarlo dall'atroce destino che abbiamo imparato a ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x10 "Past Life" : Il lato oscuro del viaggio nel tempo.Leggi anche: AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x09 "Best Laid Plans"E così, dopo dieci episodi di passione, arriviamo finalmente alla resa dei conti con Kasius e al tanto atteso ritorno a casa. Questo in soldoni è ciò che avviene nel finale di metà stagione, e possiamo parlarne subito senza stare a girarci intorno perché in fondo abbiamo sempre saputo che l'alieno blu non avrebbe visto ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x09 "Best Laid Plans" : Un Episodio dalla palpabile gravità.Leggi anche: AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x08 "The Last Day"Dopo le rivelazioni della volta scorsa, assistiamo a un Episodio che tenta di fornirci qualche altra spiegazione sui misteriosi meccanismi che tengono insieme il mondo di Kasius.Al contrario dell'altra volta,m però, le cose non tornano proprio bene.Dopo aver fermato l'insurrezione volta a fermare Daisy prima che possa tornare ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x08 "The Last Day" : La difficile vita di chi viaggia nel tempo.Leggi anche: AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x07 "Together or Not at All"L'avevamo immaginato già dall'anteprima, questo Episodio di AGENTS of S.H.I.E.L.D. ha finalmente gettato luce su alcuni aspetti fondamentali riguardanti il misterioso viaggio nel futuro di Coulson & Co. e le relative conseguenze.Tante le risposte, è vero, ma tanti anche i quesiti ancora irrisolti in un ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x07 "Together or Not at All" : Tra fughe spericolate e lezioni di scuola guida spaziale.Leggi anche: AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x06 "Fun & Games"Dopo la rocambolesca uscita di scena dell'ultima volta, riprendiamo le avventure degli agenti esattamente da dove le avevamo lasciate.Fitz conduce le ragazze verso la nave che ha approntato per l'occasione, ma i tre non fanno in tempo ad ammirarla dall'oblò che questa esplode drammaticamente costringendoli ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x06 "Fun & Games" : Tra voli di fantasia e cadute con stile.Leggi anche: AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x05 "Rewind"Il ritorno degli agenti dopo la pausa della scorsa settimana è davvero degno di inaugurare l'anno nuovo e ci mostra come in questa quinta stagione ci siano nettamente un prima e un dopo Fitz.Va bene, forse sono un pochino di parte perché negli anni quello che era nato come un fastidioso personaggio di contorno si è trasformato ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x05 "Rewind" : In cui Fitz recupera tutto lo screen time perso finora.Leggi anche: AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x04 "A Life Earned"Dopo il cenone del 24, il pranzo del 25 e lo spuntino del 26, tornano le recensioni di AGENTS of S.H.I.E.L.D., che stavolta ci regala un Episodio incentrato sul personaggio che più di tutti ha vissuto una continua evoluzione durante queste cinque stagioni.Iniziamo subito rivivendo dal punto di vista di Fitz la ...