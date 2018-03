Ag Torreira | ' Il Napoli ha fatto un' offerta | è davanti alle altre'

Napoli - Alisson il dopo Reina. Raggiunto l’accordo con Torreira : alla Samp 25 milioni : Napoli, Alisson il dopo Reina. Raggiunto l’accordo con Torreira: alla Samp 25 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Alisson IL dopo REINA- Come annunciato in mattina, il Napoli si prepara a dire addio a Pepe Reina, ormai prossimo al trasferimento al Milan. I partenopei, però, non resteranno a guardare. Secondo alcune indiscrezioni, la ...

Napoli : c'è l'accordo con Torreira : Secondo il Corriere dello Sport , c'è l'accordo tra il Napoli e Lucas Torreira della Samp : quinquennale da 1,5 milioni a stagione , a scalare, offertogli da Aurelio De Laurentiis . La trattativa ora dovrà riguardare i due ...

Calciomercato - Ferrero : «Torreira al Napoli? Voglio 50 milioni» : NAPOLI - Il patron della Sampdoria , Massimo Ferrero , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Apertura sul mercato, con riferimento alla società di De Laurentiis: " ...

Calciomercato Napoli - accordo per Torreira della Sampdoria : dettagli e cifre : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per la vittoria del campionato di Serie A, la squadra di Sarri è reduce dal passo falso nella gara contro la Roma ed adesso si prepara per un altro big match contro l’Inter. Inizia un periodo fondamentale per gli azzurri che sono pronti a contrastare la Juventus per la vittoria del titolo ma si pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al reparto di centrocampo. Si profila ...

Napoli, arriva Torreira- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione di "TuttoSport", il Napoli sarebbe pronto a mettere le mani su Torreria, centrocampista attualmente in forza alla Sampdoria. Il giocatore piace ...

Edicola : il Psg vuole 400 milioni per vendere Neymar. Duello Napoli-Inter per Torreira : Giuntoli e De Laurentiis proveranno a tenere molti dei pilastri di queste ultime stagioni e, secondo la Gazzetta dello Sport, il prossimo a rinnovare dovrebbe essere Jorginho, che attualmente ha un ...

Napoli su Torreira e l’agente di Jorginho “prepara” l’addio : Il calciomercato è ancora molto lontano, ma in casa Napoli ci sono alcuni argomenti già caldissimi, uno dei quali potrebbe rivoluzionare il centrocampo. Joao Santos, agente Jorginho, parlando a RMCSport Network, ha svelato le intenzioni del calciatore nel caso in cui dovesse arrivare un altro regista in casa partenopea: “Torreira al Napoli? Non so se la società voglia comprarlo, ma se così fosse credo che venderebbero Jorginho. A maggio ...

Sampdoria - a tutto Ferrero : “l’addio al club - Giampaolo-Napoli ed il futuro di Torreira - vi dico tutto!” : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato ai microfoni della radio RMC Sport Network, rivelando particolari interessanti della sua esperienza in blucerchiato. In primis sono stati chiesti al presidente lumi sulla sua permanenza in casa Samp: “i tifosi devono stare tranquilli: non vendo nessuno. Giampaolo? Grande stima. A giugno può andare al Napoli? Andrà dove vorrà il cuore”. Lascia aperta qualche porta dunque ...

Torreira piace al Napoli. Ferrero svela : “Vale più di 30 milioni” : Lucas Torreira è il nuovo obiettivo del centrocampo del Napoli per il prossimo giugno. L’uruguaiano, per le sue caratteristiche tecniche e fisiche, potrebbe interpretare al meglio il ruolo di metodista nel centrocampo a tre. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, però, ha fissato il prezzo per uno dei suoi gioielli: “Torreira è il nuovo Schick, […] L'articolo Torreira piace al Napoli. Ferrero svela: “Vale più di ...

Ferrero : 'Il Napoli vuole Torreira - vale 30 milioni' : I tre candidati non possono far parte di tre mondi diversi, esiste un solo mondo, quello del calcio. Lo sport ci fa arrabbiare e sorridere e noi abbiamo il dovere di rinnovare con i fatti e non con ...