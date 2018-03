Aeroporto Catania | con Volotea il primo volo diretto per Pescara

Aeroporto Catania - fruibile la rampa partenze : Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria programmati dalla Sac all'Aeroporto di Catania, torna fruibile la rampa partenze ai mezzi privati

Aeroporto Catania - diretto Wizz Air per Vienna da febbraio 2019. Soddisfazione di Ad SAC Torrisi : In arrivo, da febbraio 2019, un nuovo volo diretto Catania-Vienna grazie a Wizz Air che ha annunciato la novità. E non si è fatto attendere il commento di Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC ,...

Aeroporto di Catania - per Sant'Agata aumentano i passeggeri : Per questo si è deciso di sostenere le attività di promozione del Comitato dei festeggiamenti di quella che è la terza festa al mondo, per partecipazione popolare. Celebrazione che ogni anno, grazie ...

Catania : anche l'Aeroporto festeggia la patrona Sant'Agata (2) : (AdnKronos) - La giornata con maggiore traffico è proprio quella di oggi, sabato 3 febbraio, che per tradizione vede l’inizio dei festeggiamenti per la Santa patrona con il concerto serale in Piazza Duomo seguito dallo straordinario spettacolo dei fuochi d’artificio: oggi sono attesi circa 9.000 pas

Catania : anche l'Aeroporto festeggia la patrona Sant'Agata : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - In occasione dell’edizione 2018 della festa di Sant’Agata, patrona della città di Catania, è stato realizzato un accordo con il Comitato dei festeggiamenti agatini che prevede la promozione congiunta della manifestazione all’interno del terminal dell’Aeroporto di Catani

Aeroporto Catania - i numeri e le novità : Sono stati resi noti dalla SAC tutti i numeri relativi all'anno 2017 dell'Aeroporto di Catania. Annunciati anche nuovi voli

Aeroporto Catania : Fontanarossa chiude 2017 con record di 9.120.913 pax : (Teleborsa) - SAC, società di gestione dell'Aeroporto di Catania, informa che nel 2017 sullo scalo di Fontanarossa sono transitati oltre 9,1 milioni di passeggeri, precisamente 9.120.913. Un anno ...

