Adesivi con l' ex sindaco ​in divisa da deportato ad Auschwitz

Adesivi antisemiti contro l’ex sindaco di Udine Furio Honsell : l’ex primo cittadino ha sempre assunto chiare posizioni antifasciste, il fotomontaggio lo vede in divisa da deportato e con le scritta “sindaco di Auschwitz”

Pavia : marchiate case con Adesivi ‘qui abita un antifascista’ : Milano, 3 mar. (AdnKronos) – “Qui ci abita un antifascista”. marchiate con questa scritta alcune case di antifascisti a Pavia. Tra queste anche quella di Alessandro Caiani, docente universitario, il primo a denunciare il fatto sul suo account Twitter. “Ieri ho trovato questo adesivo attaccato al cancello di casa. Qualche valoroso neofascista si è preso la briga di scoprire dove abito, aspettare che non fossimo in casa e ...

A Pavia decine di case degli antifascisti marchiate con Adesivi che richiamano l'estrema destra : Un raid notturno, a Pavia, per marchiare con adesivi le porte di casa di decine di antifascisti. "Qui ci abita un antifascista", si legge sugli adesivi stampati con caratteri utilizzati da formazioni dell'estrema destra. Sugli adesivi compare il simbolo della rete antifascista barrato, come se si trattasse di un divieto.Il caso è stato portato alla luce dal quotidiano La Provincia Pavese, dopo che alcune vittime del raid hanno denunciato ...

Lazio - Adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma : 50mila euro di multa al club : Il Tribunale federale nazionale della Figc ha stabilito che la Lazio dovrà pagare 50 mila euro di multa per gli adesivi antisemiti affissi in curva sud all’Olimpico dagli ultras biancocelesti. Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro aveva chiesto oltre alla multa, anche 2 turni a porte chiuse per la Lazio, ma il giudice Cesare Mastrocola, ha accolto solo in parte la richiesta della procura, sanzionando il club soltanto con ...

WhatsApp continua a lavorare agli Adesivi - ma ancora non sono pronti : WhatsApp Beta per Android si è aggiornata alla versione 2.18.21, dopo il rilascio della versione 2.18.19. La compagnia continua a lavorare agli adesivi, che saranno utilizzabili come le emoji o come le GIF animate. Al momento la funzione non è stata attivata per gli utenti, che dovranno aspettare ancora qualche settimana. L'articolo WhatsApp continua a lavorare agli adesivi, ma ancora non sono pronti è stato pubblicato per la prima volta su ...