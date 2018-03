Adesivi antisemiti a Udine contro l' ex sindaco Honsell

Udine - Adesivi antisemiti contro ex sindaco Honsell : in divisa da deportato con simbolo Anpi : Sono stati affissi in alcune strade del centro storico con la scritta "Furio Honsell , sindaco di Auschwitz". A segnalarli sono stati i cittadini. L'ex sindaco ...

Udine - Adesivi antisemiti contro l'ex sindaco Furio Honsell : adesivi raffiguranti l'ex sindaco di Udine , il matematico Furio Honsell , candidato alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, in divisa da deportato e la scritta " Furio Honsell , sindaco di Auschwitz" sono stati affissi in alcune strade del centro storico cittadino.A segnalarli, al Comune di Udine , sono stati i cittadini. Negli adesivi l'ex sindaco appare vestito con la casacca dei deportati nei campi di concentramento ma ha sul petto il ...

Lazio - 50mila euro di multa per gli Adesivi antisemiti su Anna Frank : Lazio, 50mila euro di multa per gli adesivi antisemiti su Anna Frank Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio – Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha sanzionato la Lazio con un’ammenda di 50mila euro. La sanzione è in ordine a quanto accaduto in occasione del match casalingo con il Cagliari valevole per il ...