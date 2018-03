Addio | Stephen Hawking

Addio all'astrofisico Stephen Hawking - lo scienziato della teoria del tutto : Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo'. Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha costretto sulla sedia a rotelle per ...

È morto Stephen Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo : Il grande fisico era nato a Oxford l'8 gennaio del 1942. E' noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'Universo. Gli erano stati dati appena due anni di vita quando nel aveva 21 per via della Sla (Sclerosi laterale amiotrofica)