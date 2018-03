Addio Sombra | in arrivo un potente nerf per l' eroina di Overwatch?

eurogamer

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Blizzard è costantemente impegnata nel bilanciare gli eroi di, che spesso vengono potenziati o indeboliti per andare a risolvere quegli squilibri segnalati dalla community. L'ultimoche andrà a colpire uno dei membri del roster dell'hero shooter di Blizzard potrebbe riguardare, uno dei personaggi più discussi del gioco. Stando alle parole del giocatore professionista Zachary "ZachaREEE" Lombard riportate da PCGamesN, i team eSport disarebbero stati informati da Blizzard stessa dell'imminenteall'abilità Hacking di. ZachaREEE lo ha detto in diretta durante una trasmissione live su Twitch, che potete trovare a questo indirizzo. L'informazione è tutt'ora da prendere con le dovute precauzioni dato che non è stata confermata da Blizzard, ma soprattutto perchéha subito un leggero potenziamento alle sue abilità solo il mese scorso, con ...