Addio Professor Hawking | è stato un onore averla con noi

vanityfair

: Addio Professor #Hawking, ci vediamo sul ponte ologrammi dell’Enterprise - bivvoDsign : Addio Professor #Hawking, ci vediamo sul ponte ologrammi dell’Enterprise - AnnaRDelorenzo : RT @PortadeiColori: Addio Professor #Hawking : grazie per averci insegnato a guardare oltre! #ScrivoDiStelle #filicheraccontano ?? https:… - francesco_terry : RT @PortadeiColori: Addio Professor #Hawking : grazie per averci insegnato a guardare oltre! #ScrivoDiStelle #filicheraccontano ?? https:… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) «Abbiamo perso una mente meravigliosa, uno scienziato stupefacente e l’uomo più simpatico che io abbia mai avuto il piacere di conoscere. Il mio affetto e i miei pensieri alla sua famiglia straordinaria». Sono le parole scelte per ricordarlo da Eddie Redmayne che ha dato il suo volto a Stephennel film La teoria del tutto. https://twitter.com/NPGLondon/status/973847229067943942 È solo uno dei messaggi (decine di migliaia) arrivati da tutto il mondo in ricordo dello scienziato morto a 76 anni. Sono messaggi di gente comune postati sui social, ma anche quelli di personaggi famosi non solo della politica e della scienza, oltre che del mondo dello spettacolo. https://twitter.com/BBCArchive/status/973860636282228741 Se è doveroso l’del cast di The Big Bang Theory e dei creatori dei Simpson, che di recente hanno collaborato con lui. Inattesi sono quelli di star come Sharon Stone ...