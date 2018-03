Addio fede nuziale | la nuova moda Ma che dolore… Preparatevi a restare senza parole | la

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Nell’organizzare il matrimonio, tra i tanti pensieri dei futuri sposi c’è anche la scelta delle fedi nuziali. Una scelta più che importante perché, si presuppone, sarà per sempre. C’è chi la preferisce classica, in oro giallo, chi punta sull’oro bianco o il platino; chi fa incidere all’interno la data delle nozze e chi il nome dell’altra metà. A ognuno la sua. Il significato, tanto, non cambia: quell’anello è il simbolo di legame eltà per tutta la vita, di unione. Generalmente si indossa all’anulare della mano sinistra, ma in certi Paesi si usa metterla a destra. Perché proprio all’anulare? Per via di una credenza che di lì passi una piccola arteria che risalendo il braccio arriva direttamente al cuore. Secondo il rito religioso l’usanza è che le fedi, legate a un cuscinetto bianco, sono portate all’altare da ...