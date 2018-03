Addio di Tillerson Ora Pechino teme i dazi | l’avvicinamento degli Usa a Taiwan e lo stop

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) La notizia del licenziamento di Rexda Segretario di Stato del governoStati Uniti era attesa. Anche in Cina.fa sapere via stampa che collaborerà con il nuovo capo della diplomazia statunitense Mike Pompeo, anche se alcuni esperti si dicono preoccupati di eventuali ripercussioni sui rapporti tra i due paesi e, soprattutto, sull’avanzamento dei colloqui sulla Corea del Nord. La prima volta che arrivò in visita ufficiale in Cina esattamente un anno fa Xi Jinping, l’ormai líder máximo della Repubblica popolare cinese, gli riservò un’accoglienza calorosa. Sapeva forse di trovare nell’ex dirigente del colosso petrolifero Exxon, scelto dal nuovo presidente statunitense Donald Trump come capo della diplomazia del nuovo corso, un orecchio ben disposto e un atteggiamento meno impulsivo del suo comandante in capo. Un uomo che, da ex uomo d’azienda, avrebbe saputo ...