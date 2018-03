“Addio a un numero 1” | tennis sconvolto e in lutto Il campione se ne è andato

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 marzo 2018)in. Una polmonite poi aggravatasi in sepsi si è portata via ilche “posto sotto assistenza respiratoria è morto lunedì notte con i famigliari al suo fianco”. Così precisa in una nota ufficiale l’ATP. L’annuncio della scomparsa, invece, lo ha dato direttamente la Federazioneamericana (USTA), rivolgendo “le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Ken Flach,olimpico ed ex1 in doppio e quattro volte vincitore di tornei del Grande Slam”. Addio all’exta statunitense Ken Flach, che con il connazionale Robert Seguso ha formato una delle migliori coppie di doppio della storia:uno al mondo per cinque settimane nel 1985, hanno vinto 352 partite a fronte di 130 sconfitte tra il 1983 e il 1995 per un totale di 28 titoli ATP, tra i quali i trionfi a Wimbledon nel 1987 e 1988, e ...