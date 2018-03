Addio a Stephen Hawking | “Un raro esempio di come il pensiero di un essere umano sia

Addio a Stephen Hawking - il ricordo del cast di The Big Bang Theory : Si è spento nella sua casa di Cambridge all’età di 76 anni l’astrofisico di fama mondiale Stephen Hawking . Ad annunciarlo un portavoce della sua famiglia: “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare che nostro padre è morto – affermano Lucy, Robert e Tim, i figli di Hawking -. E’ stato un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro continuerà a vivere per anni. Il suo coraggio e la sua ...

