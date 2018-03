Addio a Stephen Hawking | il ricordo del cast di The Big Bang Theory

Addio a Stephen Hawking : “Un raro esempio di come il pensiero di un essere umano sia trascendentale” : “ Stephen è stato senza dubbio uno tra i più autorevoli scienziati al mondo“: lo ha dichiarato Nichi D’Amico, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, in riferimento alla scomparsa del celeberrimo astrofisico Stephen Hawking . “Le sue indagini e le sue eccezionali doti intellettuali ci hanno permesso di gettare una nuova luce sull’universo. E’ anche grazie a lui e alla sua incessante attività di ...

Addio a Stephen Hawking - geniale esploratore dei buchi neri : Grande comunicatore, nel marzo 2008 ha pubblicato 'La chiave segreta di George per l'universo', un libro per bambini scritto con la figlia Lucy; e ha 'giocato' in spettacoli come 'Star Trek', 'The ...