Addio a Hawking | morto lo scienziato che ci ha indicato il futuro | su Marte

Stephen Hawking - Addio a un’icona pop indimenticabile : dai Pink Floyd a Futurama - l’astrofico che viene voglia di chiamare per nome : C’è questa scena di Star Trek: Next Generation nella quale l’ologramma di Stephen Hawking gioca a carte con Isaac Newton e Albert Einstein. Una scena che, a guardarla oggi, fa venir voglia di alzare gli occhi al cielo, verso le stelle. Così, per salutare questi tre signori che oltre a una partita a carte fantastica condividevano le stesso quoziente di intelligenza, 160 o 165. E per salutare in particolar modo Einstein, del quale ...

Stephen Hawking - Addio all’astrofico che viene voglia di chiamare per nome : dai Pink Floyd a Futurama - (anche) icona pop indimenticabile : C’è questa scena di Star Trek: Next Generation nella quale l’ologramma di Stephen Hawking gioca a carte con Isaac Newton e Albert Einstein. Una scena che, a guardarla oggi, fa venir voglia di alzare gli occhi al cielo e guardare le stelle. Così, per salutare questi tre signori che oltre a una partita a carte condividevano le stesso quoziente di intelligenza, 160 o 165. E per salutare in particolar modo Einstein, del quale ricorre ...

Addio a Stephen Hawking : ecco le sue frasi più famose sulla vita : 1/13 Action Press/LaPresse ...

Addio a Stephen Hawking : “Un raro esempio di come il pensiero di un essere umano sia trascendentale” : “Stephen è stato senza dubbio uno tra i più autorevoli scienziati al mondo“: lo ha dichiarato Nichi D’Amico, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, in riferimento alla scomparsa del celeberrimo astrofisico Stephen Hawking. “Le sue indagini e le sue eccezionali doti intellettuali ci hanno permesso di gettare una nuova luce sull’universo. E’ anche grazie a lui e alla sua incessante attività di ...

Addio a Stephen Hawking - il ricordo del cast di The Big Bang Theory : Si è spento nella sua casa di Cambridge all’età di 76 anni l’astrofisico di fama mondiale Stephen Hawking. Ad annunciarlo un portavoce della sua famiglia: “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare che nostro padre è morto – affermano Lucy, Robert e Tim, i figli di Hawking -. E’ stato un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro continuerà a vivere per anni. Il suo coraggio e la sua ...

Addio a Stephen Hawking : che cos’è la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) - la malattia che lo ha paralizzato : 1/13 ...

Addio all'astrofisico Stephen Hawking - lo scienziato della teoria del tutto : Grazie a lui i buchi neri hanno smesso di essere un'ipotesi fantasiosa e i viaggi nello spazio interstellare sono diventati una sfida concreta: Stephen Hawking è stato uno dei cosmologi...

Addio a Stephen Hawking - geniale esploratore dei buchi neri : Grande comunicatore, nel marzo 2008 ha pubblicato 'La chiave segreta di George per l'universo', un libro per bambini scritto con la figlia Lucy; e ha 'giocato' in spettacoli come 'Star Trek', 'The ...

Addio a Stephen Hawking - lo scienziato dell'Universo : Malato di Sla da quando aveva 21 anni, è stato autore di alcune delle scoperte più rilevanti dell'astrofisica moderna

Addio a Stephen Hawking - il fisico che svelò l'origine dei buchi neri : Stephen Hawking è morto. L'astrofisico di fama mondiale, le cui intuizioni hanno modellato la moderna cosmologia, si è spento all'età di 76 anni. La notizia è stata diffusa da un portavoce della sua ...

Rassegna 14.3. Addio a Stephen Hawking - lo scienziato con la SLA che ci spiegò il cosmo : Repubblica Politica . Centrodestra, Salvini condurrà la trattativa sulle presidenze di Camera e Senato. Il Mattino Interni . Napoli, nigeriano aggredisce tre passanti: uno è in sala chirurgica Il ...

Addio a Stephen Hawking - lo scienziato della 'teoria del tutto' : Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor , hanno ispirato molti nel mondo'. 14 marzo 2018

Addio a Stephen Hawking - star dell'astrofisica celebrato dai grandi del mondo : Il celebre scienziato britannico Stephen Hawking è morto a Cambridge all'età di 76 anni. Sin da giovanissimo lottava contro la sla ma questo non gli ha impedito di scrivere pagine brillanti della ...

Addio al grande astrofisico Stephen Hawking - aveva 76 anni : Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo'. Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha costretto sulla sedia a rotelle per ...