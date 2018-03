Addio a Bebeto | portò l’Italia della pallavolo sul tetto del mondo

Il volley piange Bebeto. Addio al ct dell'ultimo Mondiale : Stroncato da un infarto a 68 anni in Brasile. Guidò gli azzurri al terzo trionfo nel 1998 Amava l'Italia e nel nostro paese portò non solo vitalità brasiliana e conoscenza di sport, ma nuove idee. La pallavolo azzurra ricorda Paulo Roberto De Freitas, Bebeto per tutti, stroncato ieri da un infarto all'età di 68 anni a Belo Horizonte, dove si trovava con la squadra di ...