Abertis | ad Atlantia 50% più un' azione

Abertis - Atlantia avrà 50%+1 azione in nuova holding con ACS : Teleborsa, - L'accordo vincolante raggiunto tra Atlantia e ACS avente ad oggetto un'operazione di investimento congiunto in Abertis Infraestructuras prevede: la creazione di una holding in cui il ...

Abertis - Atlantia avrà 50%+1 azione in nuova holding con ACS : L' accordo vincolante raggiunto tra Atlantia e ACS avente ad oggetto un'operazione di investimento congiunto in Abertis Infraestructuras prevede: la creazione di una holding in cui il gruppo italiano ...

Scheda. Atlantia e Acs insieme per Abertis : gestori e costruttori alle nozze delle infrastrutture : MILANO - Brasile, Cina, India, Polonia e ovviamente Italia li porta Atlantia. Spagna, Francia, Cile, ancora Brasile, con un pizzico di Porto Rico, Argentina e della stessa Italia li mette Abertis. Con ...

Abertis : intesa Acs-Atlantia - oggi cda : ANSA, - MILANO, 14 MAR - Atlantia ha raggiunto un'intesa preliminare con Acs e Hochtief, che sarà oggetto di delibera da parte del consiglio di amministrazione convocato in data odierna alle ore 18.15.

Atlantia - trovato l'accordo con ACS sull'OPA Abertis : Atlantia ha raggiunto un' intesa preliminare su Abertis con ACS , Actividades de Construcción y Servicios, ed Hochtief AG che sarà oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione ...

Atlantia - trovato l'accordo con ACS sull'OPA Abertis : Teleborsa, - Atlantia ha raggiunto un' intesa preliminare su Abertis con ACS , Actividades de Construcción y Servicios, ed Hochtief AG che sarà oggetto di delibera da parte del Consiglio di ...

Atlantia verso accordo amichevole con ACS per Abertis : Teleborsa, - E' tregua nella lotta per il controllo delle autostrade spagnole in capo ad Abertis . Stando alle voci che circolano ripetutamente in ambienti finanziari sin da ieri, Atlantia sarebbe ...

Atlantia verso accordo "amichevole" con ACS per Abertis : E' tregua nella lotta per il controllo delle autostrade spagnole in capo ad Abertis . Stando alle voci che circolano ripetutamente in ambienti finanziari sin da ieri, Atlantia sarebbe vicina a trovare ...

L'asse Atlantia-Acs per prendersi Abertis fa arrabbiare i fondi : Inizia il conto alla rovescia su Abertis. A giorni si dovrebbe chiudere la partita sulla società che gestisce autostrade in Spagna, Francia, Italia , la Serenissima, e in Sud America e che porta in ...

Atlantia-Acs - stop alla guerra delle Opa e alleanza per il controllo di Abertis : Atlantia e Acs-Hochtief hanno trovato l’accordo su Abertis.?L’ipotesi è di presentarsi in maniera congiunta alla conquista del gruppo spagnolo. In particolare, verrà costituito un veicolo attraverso cui verrà promossa l’Opa su Abertis e sarà partecipato con quote assai simili dal gruppo italiano e da quello guidato da Florentino Perez. Una formulache sembra piacere al governo di Madrid...

Atlantia-Acs - accordo fatto su Abertis : newco a Madrid e Opas : Atlantia e Acs-Hochtief hanno trovato l’accordo su Abertis.?L’ipotesi p di presentarsi in maniera congiunta alla conquista del gruppo spagnolo. In particolare, verrà costituito un veicolo attraverso cui verrà promossa l’Opas su Abertis e sarà partecipato con quote assai simili dal gruppo italiano e da quello guidato da Florentino Perez. Una formulache sembra piacere al governo di Madrid...

Abertis - El Mundo : verso accordo Atlantia-Acs - no spezzatino : Milano, 12 mar. , askanews, Il via libera della Consob spagnola all'Opa della controllata tedesca di Acs, Hotchief, su Abertis era l'elemento che mancava per siglare l'accordo con Atlantia per ...

Abertis - El Mundo : verso accordo Atlantia-Acs - no spezzatino : Milano, 12 mar. , askanews, - Il via libera della Consob spagnola all'Opa della controllata tedesca di Acs, Hotchief, su Abertis era l'elemento che mancava per siglare l'accordo con Atlantia per ...

Atlantia - ok Consob spagnola a Opa Hochtief - Acs - su Abertis : Milano, 12 mar. , askanews, Via libera della Consob spagnola all'Opa di Hochtief, controllata del gruppo Acs, su Abertis, in concorrenza con l'offerta presentata da Atlantia. E' quanto informa una ...