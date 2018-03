A scuola di bicicletta : E' possibile seguire le lezioni in diretta streaming sul canale Youtube del progetto PrepAir. Il materiale delle lezioni sarà inoltre disponibile a tutti gli utenti in remoto sulla piattaforma web ...

Le P.A. del Bacino Padano a scuola di bicicletta : con il progetto PrepAIR al via corsi di formazione sulla mobilità ciclistica : Incrementare la mobilità ciclistica è positivo per la salute delle persone e quella delle città. Ma per favorire l’uso della bicicletta sono necessarie competenze specifiche a partire dalla pianificazione della rete ciclabile. Come far sì che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano sensibilità verso le politiche urbane e nuove professionalità? Attraverso il primo corso di formazione per la promozione della mobilità cilclistica rivolto ...