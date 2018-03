A Roma è già tutto esaurito per l’ePrix del 14 aprile

Roma qualificata ai quarti/ Champions League : giallorossi avanti - rischio 'derby' con la Juventus! : Roma qualificata ai quarti di Champions League: il gol di Edin Dzeko spinge i giallorossi tra le otto regine della coppa internazionale, eliminato un pur volenteroso Shakhtar Donetsk(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 23:53:00 GMT)

Champions - Roma-Shakhtar 1-0 : Dzeko decide - giallorossi ai quarti di finale : il trionfo di Dzeko, dell'uomo che non doveva esserci e che invece porta la Roma tra le otto regine d'Europa. È la quarta volta nella storia dei giallorossi che arrivano fin lassù, la prima grande ...

DIRETTA/ Roma Shakhtar (risultato finale 1-0) streaming video Mediaset : Giallorossi qualificati ai quarti! : DIRETTA Roma-Shakhtar Donetsk: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma martedì 13 marzo 2018.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:36:00 GMT)

Roma-Shakhtar 1-0 - delirio all’Olimpico - giallorossi ai quarti : impresa Siviglia - il Manchester United a casa [FOTO] : 1/23 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Champions League 2018 - Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 : decide Dzeko - giallorossi ai quarti di finale! : La Roma si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno sconfitto lo Shakhtar Donetk per 1-0, ribaltando così la sconfitta per 1-2 maturata tre settimane fa nel match d’andata. I giallorossi tornano così tra le otto grandi d’Europa a dieci anni di distanza dall’ultima volta quando vennero poi eliminati dal Manchester United come nella stagione precedente. I ...

Già in movimento per Roma : Un incontro con tutti gli altri parlamentari eletti della Lega in Veneto per concordare le linee di indirizzo e poi l'attività politica per Antonietta Giacometti comincia con due incontri in Polesine: il primo a Bergantino ed il secondo a Porto Tolle Rovigo - Stato-Regione è il binomio sulla quale Antonietta Giacometti, ...

LIVE Pagelle Roma-Shakhtar Donetsk in DIRETTA : 0-0 - i giallorossi inseguono i quarti di finale di Champions League : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Benvenuti alle Pagelle LIVE di Roma-Shakthar Donetsk, match di ritorno degli Ottavi di finale della Champions League 2018. I giallorossi sono chiamati alla rimonta dopo l’1-2 subito in Ucraina tre settimane fa, e per farlo si affidano al proprio undici titolare. Lo schema è il classico 4-3-3 con Alisson inossidabile tra i pali, linea difensiva composta da Kolarov, Manolas, Fazio e Florenzi, ...

Roma voragine nella Gianicolense/ Suv inghiottito : i cittadini sui social si scagliano contro Virginia Raggi : Roma, voragine nella Gianicolense, Suv in sosta sprofonda nel terreno: nessun ferito. Una Dacia Duster è stata inghiottita da una voragine di circa tre metri(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:40:00 GMT)

LIVE Pagelle Roma-Shakhtar Donetsk in DIRETTA : i giallorossi inseguono i quarti di finale di Champions League : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Benvenuti alle Pagelle LIVE di Roma-Shakthar Donetsk, match di ritorno degli Ottavi di finale della Champions League 2018. I giallorossi sono chiamati alla rimonta dopo l’1-2 subito in Ucraina tre settimane fa, e per farlo si affidano al proprio undici titolare. Lo schema è il classico 4-3-3 con Alisson inossidabile tra i pali, linea difensiva composta da Kolarov, Manolas, Fazio e Florenzi, ...

Roma-Shakhtar dalle ore 20.45 La Diretta i giallorossi a caccia della rimonta : La Roma è chiamata questa sera all'Olimpico a ribaltare la sconfitta subita in Ucraina per 2-1. I giallorossi si qualificano vincendo per 1-0 o, nel caso di gol avversari, con almeno due gol di scarto,...

Roma VORAGINE NELLA GIANICOLENSE/ Suv inghiottito : Rienzi sferza Raggi - "ci si inabissa come Atlantide" : ROMA, VORAGINE NELLA GIANICOLENSE, Suv in sosta sprofonda nel terreno: nessun ferito. Una Dacia Duster è stata inghiottita da una VORAGINE di circa tre metri(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Voragine a Roma - auto inghiottita sulla circonvallazione Gianicolense : Ancora una Voragine nelle strade di Roma. Dopo quanto successo in zona Balduina , un'altra falla si è aperta nell'asfalto della circonvallazione Gianicolense, inghiottendo letteralmente un'auto che ...

Roma. Voragine si apre sulla Gianicolense : coinvolte due auto : Ancora un problema di viabilità nella città amministrata da Virginia Raggi. Una spaventosa Voragine si è aperta sulla Gianicolense a

Roma - si apre voragine sulla Gianicolense : auto in sosta ci finisce dentro : Una voragine si è aperta nella notte lungo la circonvallazione Gianicolense a Roma, coinvolgendo due auto in sosta. In particolare, una macchina è in parte sprofondata nella maxi buca ampia circa tre metri. Non risultano esserci feriti e l’area è stata transennata dai vigili del fuoco. L'articolo Roma, si apre voragine sulla Gianicolense: auto in sosta ci finisce dentro proviene da Il Fatto Quotidiano.