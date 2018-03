A 80 anni picchia moglie | arrestato

Maltratta da anni la compagna - bloccato mentre la picchia in strada : lei voleva lasciarlo : Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un romano di 53 anni, nullafacente, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di Maltrattamenti in famiglia e lesioni. I militari, a ...

Picchiato a 13 anni perché gay : "Si aggiorna ormai con una frequenza allarmante l'elenco dei ragazzi e delle ragazze che in ogni parte del Paese finisco nel mirino di bulli e baby gang, diventando bersagli di violenze ed ...

Baby-sitter accusata di aver picchiato quasi a morte una bambina di 3 anni Video : In Ohio, una Baby-sitter è stata accusata di aggressione per aver picchiato selvaggiamente una bambina di soli tre anni fino a procurarle la morte cerebrale. Lo sceriffo della contea di Butler ha dichiarato che la trentacinquenne Lindsay Partin è stata arrestata venerdì a Hamilton per il reato di aggressione e per aver messo in pericolo la vita di una bambina indifesa [Video]. La cauzione è di 30.000 dollari. Ecco cosa è accaduto La vittima, ...

Baby-sitter accusata di aver picchiato quasi a morte una bambina di 3 anni : In Ohio, una Baby-sitter è stata accusata di aggressione per aver picchiato selvaggiamente una bambina di soli tre anni fino a procurarle la morte cerebrale. Lo sceriffo della contea di Butler ha dichiarato che la trentacinquenne Lindsay Partin è stata arrestata venerdì a Hamilton per il reato di aggressione e per aver messo in pericolo la vita di una bambina indifesa. La cauzione è di 30.000 dollari. Ecco cosa è accaduto La vittima, Hannah ...

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne - commuove Sara Affi Fella : "Da bambino sono stato bullizzato e picchiato" : Al trono classuco di Uomini e Donne Luigi Mastroianni, corteggiatore di Sara Affi Fella, è uno dei protagonisti più amati di questa edizione del programma di Maria De Filippi.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 15:02:00 GMT)

Siracusa - pugni in faccia a compagna di classe di 12 anni/ “Sei grassa!”. Bambina picchiata dal bullo : Siracusa, pugni in faccia a compagna di classe: “Sei grassa!”. Bambina picchiata dal bullo. Brutto episodio avvenuto nelle scorse ore in una scuola media di Augusta(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 11:04:00 GMT)

Caserta - mamma picchia maestra della figlia di 4 anni/ Sbattuta contro un muro per un consiglio alla bimba : Caserta, mamma picchia la maestra della figlia di 4 anni: testa contro la parete dopo un consiglio dato dalla docente alla bimba e che l'avrebbe fatta piangere.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:25:00 GMT)

Caserta - maestra picchiata dai genitori di un'alunna di 4 anni : I genitori di una bambina di quattro anni hanno aggredito verbalmente e fisicamente una maestra della scuola materna, colpevole di aver corretto un esercizio alla figlia.Come riporta Il Mattino, un'insegnante di 35 anni è stata picchiata dalla madre di una bambina di quattro anni. Il motivo? La docente dell'istituto comprensivo Edmondo De Amicis di Succivo, in provincia di Caserta, ha osato correggere un compito di ortografia alla ...

Messina : picchia la sua ex - condannato a 3 anni di reclusione : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Ha costretto la sua ex a farlo entrare in casa e, dopo aver messo a soqquadro l'appartamento, ha aggredito lei e sua madre, con la quale convive, costringendole a ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso. E' accaduto a Milazzo, in provincia di Messina, dove i

Maestra abusiva insegna il Corano e l'arabo picchiando i bimbi da 3 a 10 anni : MANIAGO (Pordenone) - I carabinieri del reparto operativo del Comando provinciale di Pordenone, hanno individuato una cittadina originaria del Bangladesh di 33 anni, residente a Maniago,...

Maestra abusiva insegna il Corano e l'arabo picchiando i bimbi da 3 a 10 anni : MANIAGO , Pordenone, - I carabinieri del reparto operativo del Comando provinciale di Pordenone , hanno individuato una cittadina originaria del Bangladesh di 33 anni, residente a Maniago , che aveva ...

Picchia la moglie sotto gli occhi della figlia di tre anni : arrestato : PORTICI - Picchia la moglie davanti alla bambina piccola: arrestato violento già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Torre del Greco, coordinati dal ...

Bimbi picchiati in nido - 5 anni a gestori : ROMA, 17 GEN - Sono accusati di avere maltrattato diciassette bambini, di età compresa tra i cinque mesi e i tre anni, in un "nido" abusivo gestito da loro. I fratelli Silvia ed Eligio Scalas sono ...

Roma - bimbi picchiati al nido : 5 anni ai gestori : Sono stati condannati a cinque anni di reclusione i due fratelli , gestori di un nido al Pigneto, arrestati lo scorso giugno con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini che ospitavano ...