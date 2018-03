800 kg di salumi scaduti pronti per essere venduti | sequestrati 

meteoweb.eu

: Ruvo di Puglia, sequestrati circa 800 salumi scaduti - Trmtv : Ruvo di Puglia, sequestrati circa 800 salumi scaduti - Amica9TV : RUVO DI PUGLIA, SEQUESTRATI 800 KG SALUMI SCADUTI: -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Circa 800 chili disono stati sequestrati dai carabinieri forestali in un’azienda all’ingrosso die formaggi di Ruvo di Puglia. I– secondo i carabinieri – stavano perimmessi sul mercato. Dai controlli è emerso che ierano già stati ritirati dal mercato dalla ditta produttrice del Nord Italia e conferiti ad un’azienda della provincia di Lodi per la loro trasformazione in mangimi o prodotti per la bioenergia. Per questo motivo gli imprenditori di Lodi e Ruvo sono stati denunciati a piede libero per detenzione e commercio di sostanze pericolose per la salute pubblica e frode nell’esercizio del commercio. L'articolo 800 kg dipersembrail primo su Meteo Web.