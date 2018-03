400 cuoche contro #Cracco | si alla cucina tradizionale | no alle rielaborazioni azzardate

laragnatelanews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Cracco sempre più social e con sempre più “nemici”. Se ne sta parlando come fosse una questione di Stato dal momento dell’apertura del suo ristorante-bar-bistrot a Milano. A scatenare il caos la prima foto fatta da un cliente della pizza di Cracco, con forma non classica e soprattutto dmodica cifra di 16 euro. A pensarci bene poi forse si tratta di una polemica poco funzionale quella fatta dai tanti pizzaioli che se ne sono sentiti offesi. C’è da dire però che tutto si è basato su una foto scattata da un cellulare e che poi sembra non rispecchiare la vera pizza in vendita nel ristorante cracchiano. A detta di altri avventori non sarebbe infatti così bruciacchiata come la dipingono, quindi senza poterla assaggiare sarebbe più equo non esprimere giudizi che poi, da una parte, non fanno altro che accrescere curiosità e possibili nuovi clienti. Anche perché ...