3-0 al Chelsea | Barça ai quarti

Barça ai quarti : 3-0 al Chelsea Avanza facile anche il Bayern : Una doppietta di Messi e Dembelè stendono al Camp Nou il Chelsea di Conte, nemmeno fortunato (due legni). Nessun problema per i tedeschi in casa Besiktas (1-3). Venerdì sorteggio a Nyon: ci sono anche Juve e Roma

Champions : Chelsea-Barça 1-1;Bayern boom : 22.38 Finisce 1-1 a Stamford Bridge la sfida tra il Chelsea di Conte e il Barcellona Barça che prova a fare gioco e 'blues' pericolosi.Nel 1° tempo sfortunato Willian che colpisce due volte il palo. Il brasiliano si prende la rivincita nella ripresa con un rasoterra chirurgico che batte Ter Stegen (62').Al 75' il 'solito' Messi fa 1-1 su assist di Iniesta. Nell'altro match il Bayern Monaco travolge 5-0 il Besiktas.Turchi in 10 dopo 16' per il ...

Champions - Conte : "Barça favorito - ma noi del Chelsea abbiamo un piano..." : L'aria è però più rilassata: i successi contro WBA e Hull hanno riportato la calma: "E' una gara durissima, contro una delle migliori squadre al mondo, ma io penso che il modo migliore per affrontare ...

Chelsea - Conte : 'Messi è il migliore al mondo - ma il Barça non è solo lui. Dobbiamo giocare con entusiasmo' : Messi il migliore al mondo, ma occhio gli altri Lionel Messi - giudicato dallo stesso Conte il miglior giocatore al mondo -, come spauracchio numero uno, ma sono tanti i giocatori in maglia blaugrana ...

Ovrebo - ecco il mea culpa : 'Quanti errori in quel Chelsea-Barca' : ... con un anno di anticipo rispetto alla classica soglia di 45 anni, per un infortunio al ginocchio ma anche e soprattutto per non essere stato chiamato per la Coppa del Mondo in Sudafrica: 'Purtroppo ...

