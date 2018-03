huffingtonpost

: 13enne pestato dai coetanei perché gay nel salernitano - HuffPostItalia : 13enne pestato dai coetanei perché gay nel salernitano - bobtrobb : RT @HuffPostItalia: 13enne pestato dai coetanei perché gay nel salernitano - patitixperugia : RT @HuffPostItalia: 13enne pestato dai coetanei perché gay nel salernitano -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Unpicchiato da un gruppo di compagni di scuola perché gay: accade a Scafati, in provincia di Salerno. L'episodio si è consumato all'interno della Villa Comunale durante la serata di venerdì 9 marzo.Come riportato da La Città - Quotidiano di Salerno e Provincia, i fatti sono stati denunciati dalla madre dell'adolescente che, dopo averlo visto tornare a casa pieno di graffi e lividi per l'ennesima volta, ha deciso di recarsi dai Carabinieri che ora indagano sull'accaduto.Il gruppo di bulli, una volta avvistato il, lo avrebbe costretto ad entrare nella Villa deserta perchè ufficialmente chiusa, iniziando ad offenderlo ed invitandolo a vergognarsi per i suoi atteggiamenti. Poi gli schiaffi, che si sarebbero trasformati in vere e proprie molestie: palpeggiato nelle parti intime, l'adolescente avrebbe continuato a ricevere insulti."Si aggiorna ...