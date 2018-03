10 cose che | forse | non sai su Stephen Hawking

Di Francesco - il bello del debuttante è che fa cose che non ti aspetti : Il bello del debuttante è che fa cose che non ti aspetti. Ti sorprende, perché è incosciente, quindi imprevedibile. Leggero nella sua emozione, entusiasta. Eusebio Di Francesco alla prima in Champions ...

A tutta Huawei P10 Lite : 10 cose uniche che non conoscete di questo telefono : Faremmo tutti bene a non sottovalutare il fascia media Huawei P10 Lite: solo chi ne possiede uno può capire di cosa stiamo parlando (e forse nemmeno). Si tratta di un telefono molto ben realizzato ed equipaggiato, che forse il produttore cinese avrebbe fatto meglio a pubblicizzare di più. Sulla scia dell'entusiasmo generata dal P9 Lite, diverse sono state le adesioni anche per questo successivo modello, di cui alcune particolarità ancora si ...

Che tempo che fa - gaffe di Luciana Littizzetto su Filippa Lagerback : 'Hai spiattellato le mie cose' : FUNWEEK.IT - Luciana Littizzetto è abituata a lanciare frecciatine ironiche su tanti vip dello spettacolo ma mai le era capitato di ricevere una reazione in diretta da chi era stata colpita ...

Sequestrati nel cosentino due quintali di bianchetto - multe per 25.000 euro : Montegiordano , Cosenza, - Nei giorni scorsi, durante un'attività di controllo delle principali arterie stradali dello jonio cosentino sono stati Sequestrati, lungo la strada statale 106 jonica, all'...

Eva Henger a Le Iene/ Video - la sua hater conferma : "Ha detto cose che non stanno né in cielo né in terra" : Eva Henger ha incontrato la sua hater Francesca nella puntata de Le Iene di ieri: tra insulti e nuove dure dichiarazioni, non c'è stato nessun chiarimento (Video).(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 08:30:00 GMT)

Juventus - Marotta : 'Pochettino? cose infondate - non abbiamo protestato con l'arbitro' : TORINO - 'Sono degli specialisti, sono abituati a vincere e a mettere pressioni sull'arbitro, sono abituati ad avere il loro patron nel corridoio o nel tunnel degli spogliatoi prima della partita'. ...

Le cose da sapere sulle Paralimpiadi Invernali 2018 - che iniziano oggi : Alle 12, ora italiana, ci sarà la cerimonia d'apertura a Pyeongchang, in Corea del Sud: l'Italia partecipa con 26 atleti The post Le cose da sapere sulle Paralimpiadi Invernali 2018, che iniziano oggi appeared first on Il Post.

Dopo la morte : le 7 cose che accadono a corpo e anima da quel momento. Le risposte della scienza e le testimonianze di chi l’ha già vissuta : Dal primo momento ci accompagna. Dal primo vagito la sua ombra non ci lascia mai soli. Fino a quando non bussa alla porta e il sipario si chiude. Cosa succede Dopo è forse il più grande dei misteri. C’è chi predica l’annientamento e chi un nuovo cammino in una dimensione differente. Materia più di fede che di scienza. Ma se volete saperne di più, continuate a leggere. Una delle prime – e più visibili – cose che accadono appena il nostro ...

“Con Rosa… basta ho deciso”. Pietro Tartaglione : un ultimatum da pelle d’oca. Da quando la Perrotta è all’Isola dei Famosi le cose con il suo amore sono cambiate. Quello che ha visto in tv ha colpito l’ex corteggiatore e dopo tira fuori anche un altarino : “Poi hanno bloccato il suo profilo” : Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a Uomini e Donne, poi la decisione di prendere parte all’Isola dei Famosi le ha permesso di tirare fuori anche il carattere. Non a caso l’ex tronista è al telvoto insieme ad Alessia Mancini e Simone Barbato, è evidente che per i naufraghi rimasti in gara rappresenta un pericolo. La bella naufraga se dovesse uscirà al suo rientro troverà una situazione che forse la stupirà un po’ e al centro ...

Gotham 4 verso No Man’s Land : cancellazione o un terremoto che cambierà le cose? : In queste ore si sta parLando molto dei nuovi episodi di Gotham 4 e, in particolare, del gran finale di stagione il cui titolo dovrebbe essere proprio No Man's Land. Chi conosce i fumetti sa bene che questo significa che qualcosa di terribile è ormai alle porte e alcuni sono sicuri che possa addirittura segnare la fine della serie. Dopo il boom ottenuto da alcuni attori dell'incredibile cast di Gotham, non è difficile capire che dopo quattro ...

Bonus Cultura - 10 cose che gli studenti italiani vorrebbero poter comprare con 18app : Un mondo aperto in cui trovare qualsiasi tipo d'informazione e consultare qualsiasi tipo di contenuto , testo, audio e video, . Quindi anche Culturale. Peccato che, proprio lo strumento più usato dai ...

Flat tax : che cos'è e come funziona. 4 cose da sapere : Che cos'è la Flat tax? Letteralmente è la "tassa piatta", un sistema fiscale che prevede un'unica aliquota indipendente dal livello di reddito personale dei contribuenti. Viene considerato un sistema che semplifica il fisco e induce alla fedeltà fiscale. Pago meno e quindi non evado, pagare tutti sborsando meno. Secondo i più ottimisti ha l'effetto di aumentare la crescita, perché stimola i consumi. È la ...

“Francesca Cipriani fidanzata - la verità”. Altro che ricco imprenditore… Da settimane non si fa che spettegolare : “La ricopre di regali” - ma invece le cose sono molto (ma molto) diverse. Vengono fuori gli altarini. Gola profonda ha parlato : Sicuramente è una delle grandi protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi: Francesca Cipriani è un’esplosione di vitalità. Laggiù in Honduras si è conquistata l’affetto del pubblico che segue le sue gesta con molto interesse, ormai i suoi teatrini sono diventati epici, sebbene tra i naufraghi qualche malumore sia nato. Ultimamente Gaspare e Bianca Atzei le hanno tirato un brutto tiro, visto che tra un malore e l’Altro l’ex pupa ...

Otto cose che Berlusconi ha detto per spiegare il voto di domenica : Un governo a 5 Stelle Dovrebbe spaventare più che altro il Pd, perché sarebbe la sua fine politica definitiva. Ma soprattutto spaventa gli italiani, una larga maggioranza dei quali non accetterebbe ...