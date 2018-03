Zucchero a Bologna chiude Wanted Italian Tour 2018 il 13 marzo | scaletta e ultimi

optimaitalia

(Di martedì 13 marzo 2018)si esibirà questa sera, martedì 13, gran finale delche lo ha visto protagonista, nelle scorse settimane, sui palchi dei migliori palazzetti della penisola.Oggi, martedì 13è atteso all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno () per l'ultima tappa della suanée a supporto dell'album. Tante le canzoni in: successi del presente e del passato consentiranno ai fan di rivivere l'intero repertorio di uno degli artistii più apprezzati nella penisola e all'estero attraverso un viaggio a ritroso attraverso le tappe fondamentali della sua carriera.Glibiglietti per il concerto disono disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita autorizzati della penisola ai seguenti prezzi:Tribuna Telescopica Numerata I Settore € ...