Zero e infinito ‘pari sono’ | non più concetti matematici ma dogmi di fede

(Di martedì 13 marzo 2018) Per lungo tempo, l’uomo ha creduto di poter contare su risorse naturali, sociali e umane infinite. Poi ha scoperto che la propria impronta sulla Terra diventa sempre più pesante, giacché l’Earth Overhoot Day cade ormai un po’ troppo presto, ogni anno sempre più presto. Nel 2017, quello che veniva chiamato Ecological Day Debt è caduto il 2 agosto, ben prima del 10 dicembre in cui cadde nel 1972, l’anno in cui lessi per la prima volta The Limits to Growth. In italiano il titolo fu tradotto con Limiti dello sviluppo, come se la crescita fosse un imprescindibile sinonimo di sviluppo dell’umanità. E anche quest’anno l’Earth Overhoot Day non farà tardi, anzi. Lanell’ha percorso tutta l’età contemporanea, a partire da Leibnitz, e guida tuttora le politiche ambientali e sociali del pianeta. Benché sia evidente che il debito sarà sempre più pesante per le future generazioni, ...