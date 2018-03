Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati dopo due anni

Audio - testo e traduzione di Don’t Matter di Zayn Malik - un nuovo brano trapelato online : in arrivo il secondo album di inediti : Don't Matter di Zayn Malik è la nuova canzone pubblicata a sorpresa nella serata di sabato 1o marzo: l'ex cantante degli One Direction ha rilasciato il brano, dopo un problema riscontrato online. La canzone, infatti, non era destinata ad essere pubblicata subito e, come spiegato dal cantante attraverso i propri canali social, qualcuno ha hackerato il database e pubblicato illegalmente il brano. Di fronte all'accaduto, Zayn ha citato ...

Zayn Malik ha pubblicato degli stralci di una nuova canzone : Sono mesi e mesi che i fan di Zayn Malik aspettano nuova musica. Ora l’ex One Direction sembra averli almeno in parte accontentati, con la pubblicazione sui suoi social di diversi frammenti di quella che sembra – con tutta probabilità – una nuova canzone. I post sono diversi, eccoli qui di seguito: Singing Un post condiviso da Zayn Malik (@Zayn) in data: Feb 20, 2018 at 2:49 PST Part 2 Un post condiviso da Zayn ...

Zayn Malik - la mamma di Gigi Hadid : “Per me è come un figlio” : Zayn Malik e Gigi Hadid sono una delle coppie dello showbiz più romantiche e se non bastasse tanta dolcezza, ci si è messa anche la mamma della modella con delle parole meravigliose. [arc id=”9dda59ea-30c0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Yolanda Hadid ha parlato con MailOnLine del cantante e fidanzato della figlia da ormai due anni: “È un bellissimo essere umano che arriva da Bradford, Inghilterra. Lo stesso background da cui arrivo ...

Zayn Malik : potrebbe aver dato un’anticipazione dei nuovi progetti con una poesia : Zayn Malik ha postato quella che lui stesso ha definito una “Morning Zoem“, che potrebbe essere un gioco di parole tra “Zayn” e “Poem”, ovvero poesia. Si tratta infatti proprio di una poesia, scritta sopra a una foto in cui il cantante è illuminato da una luce verde, mentre tiene in mano una specie di spada laser. Morning Zoem A post shared by Zayn Malik (@Zayn) on Jan 29, 2018 at 3:41pm PST Le ...

Zayn Malik ha smentito l’arrivo di un duetto con Selena Gomez : Il sogno del duetto dell’anno tra Selena Gomez e Zayn Malik è stato già infranto e a farlo è stato proprio il cantante di “Pillowtalk”. via GIPHY Dopo i sempre più insistenti rumors che stavano circolando in rete da qualche giorno, secondo i quali Zayn e Sel avrebbero realizzato una canzone per l’adattamento cinematografico in live action di “Aladdin”, un gruppo di fan ha deciso di chiedere a Zayn se fosse ...

Justin Bieber e Selena Gomez/ È crisi tra loro? Ma lei si consola con Zayn Malik : Justin Bieber e Selena Gomez sono in crisi? La coppia ha smesso di dare notizie di sé e c'è già chi vocifera che siano già arrivato il momento della nuova rottura.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:21:00 GMT)

Collaborazione tra Zayn Malik e Selena Gomez in arrivo? In cantiere un duetto per la colonna sonora di Aladdin : Impazzano da diverse ore alcuni rumors sulla Collaborazione tra Zayn Malik e Selena Gomez nella colonna sonora del adattamento cinematografico del successo Disney Aladdin (1991). La Disney, infatti, è al lavoro sul progetto per ricostruire il cartone in live action, atteso per il prossimo anno. Ad interpretare la canzone più famosa della pellicola A Whole New World sarebbero proprio l'ex stellina Disney e l'ex membro degli One Direction, ...

Zayn Malik : per il suo nuovo album starebbe collaborando con un famosissimo dj : Per il nuovo album di inediti di Zayn Malik pare ci sia ancora da attendere. Non si sa ancora quanto, ma incomincia a sembrarci un po’ troppo. Un post condiviso da Zayn Malik (@Zayn) in data: Nov 14, 2017 at 8:59 PST A marzo saranno già passati due anni dall’uscita del suo ultimo e primo disco da solista “Mind of Mine”, pubblicato il 25 marzo 2016. Per fortuna che nel frattempo Zayn non è stato fuori dalla ...

Certificazioni Fimi per album e singoli : i nuovi traguardi di Zayn Malik - Tiziano Ferro - Fedez - J-Ax e molti altri : Sono state rese note le nuove Certificazioni Fimi per gli album e per i singoli più venduti del momento. Tra nuove e vecchie uscite discografiche, tanti sono gli artisti italiani ed internazionali che oggi - lunedì 15 gennaio - festeggiano con un disco d'oro o di platino. Dusk Till Dawn di Sia e Zayn Malik raggiunge il doppio disco di platino insieme a What Lovers Do dei Maroon 5 e Sza. Fronte Maroon 5, disco di platino anche a She Will Be ...

Zayn Malik - un tatuaggio per Gigi Hadid : Non sappiamo cosa Gigi Hadid abbia regalato a Zayn Malik per il suo 25esimo compleanno, festeggiato lo scorso 12 gennaio, (a parte una dedica condivisa via social, «lo amo più di quanto potrei esprimere a parole», ha scritto), certo è che il cantante l’amore per la modella se lo tiene stretto, tanto da tatuarsi i suoi occhi. La «rivelazione», diciamo così, in un breve video pubblicato da lei, che ritrae Zayn con la camicia aperta e lo ...

Gigi Hadid : negli auguri a Zayn Malik brinda al “suo anno” : Oggi 12 gennaio Zayn Malik compie 25 anni e puntuale è arrivato il messaggio di auguri di Gigi Hadid. La modella ha pubblicato due video e due foto in una slideshow su Instagram, tra baci romantici e coccole agli amici a quattro zampe. love this man more than I could ever put into words, & am inspired by his drive to be and do better everyday cheers to YOUR YEAR my @Zayn – happiest happiest birthday & 25th year of ...

I progetti di Zayn Malik per il 2018 - dal nuovo album al tour europeo (con date in Italia?) : I progetti di Zayn Malik per il 2018 comprendono un album di inediti e la tournée in Europa. Nel giorno del suo compleanno, facciamo il punto sul futuro musicale di Zayn Malik alla ricerca delle prime indiscrezioni e delle prime conferme sui suoi prossimi passi nel mondo della discografia. Dopo un felice percorso al fianco degli One Direction, Zayn ha lasciato il gruppo preferendo la carriera solista. Ha già consolidato il suo successo ...

Zayn Malik - le lyrics più sexy delle sue canzoni : Scommettiamo che uno dei primi aggettivi che ti vengono in mente quando senti nominare Zayn Malik è sexy! via GIPHY Non solo per i suoi look curatissimi, per il suo sguardo profondo o per il suo fisico invidiabile, ma anche per i testi delle sue canzoni. Già, perché Zayn nei suoi brani spesso ama essere decisamente esplicito, usando parole che poco lasciano all’immaginazione. via GIPHY Nel video che trovi qui sotto abbiamo raccolto ...