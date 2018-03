Zayn e Gigi Hadid si sono lasciati L' ex One Direction e la top model lo confessano su

Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati - il post della top è straziante : L'amore è finito. Gigi Hadid e il fidanzato Zayn Malik si sono ufficialmente lasciati. La notizia, anticipata dal Sun, è stata confermata dai due su...

Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati dopo due anni : Le strade di Zayn Malik e Gigi Hadid si sono divise: così riporta il The Sun spiegando che la rottura sarebbe avvenuta a inizio marzo. [arc id=”9dda59ea-30c0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] “Non sono più una coppia ma restano vicini e si sostengono l’un l’altro – ha detto una fonte al tabloid – la realtà è che sono cresciuti, stando insieme per molto tempo“. “Hanno orari di lavoro pazzi che mettono ...

Zayn Malik - la mamma di Gigi Hadid : “Per me è come un figlio” : Zayn Malik e Gigi Hadid sono una delle coppie dello showbiz più romantiche e se non bastasse tanta dolcezza, ci si è messa anche la mamma della modella con delle parole meravigliose. [arc id=”9dda59ea-30c0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Yolanda Hadid ha parlato con MailOnLine del cantante e fidanzato della figlia da ormai due anni: “È un bellissimo essere umano che arriva da Bradford, Inghilterra. Lo stesso background da cui arrivo ...

Gigi Hadid ha un accessorio dedicato a Zayn e scommettiamo che lo vorrai anche tu : Essere una top model vuol dire stare spesso lontani da casa e dagli affetti, ma Gigi Hadid sa come portare sempre con sé il suo Zayn Malik: con un accessorio! Scopri di cosa si tratta nel video. [arc id=”93b084c1-2abc-40d7-a168-fc3608f014e8″] In effetti anche Zayn porta sempre con sé Gigi: si è appena tatuato gli occhi della fidanzata in mezzo al petto! Zayn ieri e oggi: guarda come è cambiato ph: getty images The post Gigi Hadid ...

Un look alla Matrix - come Gigi Hadid e Zayn : Cappotti di pelle lunghi fino ai piedi, occhiali piccoli e allungati, dolcevita e capi vinilici. Se nel 1999 avevate già l’età per scegliervi i vestiti da soli, sapete di cosa stiamo parlando: il vostro guardaroba era pieno di pezzi di questo genere, così come quello dei vostri amici. Tutta “colpa” di Matrix, il film dei fratelli Wachowski con protagonista Keanu Reeves, che sconvolse le menti dei ragazzi dell’epoca e ancor più influenzò il loro ...

Zayn Malik - un tatuaggio per Gigi Hadid : Non sappiamo cosa Gigi Hadid abbia regalato a Zayn Malik per il suo 25esimo compleanno, festeggiato lo scorso 12 gennaio, (a parte una dedica condivisa via social, «lo amo più di quanto potrei esprimere a parole», ha scritto), certo è che il cantante l’amore per la modella se lo tiene stretto, tanto da tatuarsi i suoi occhi. La «rivelazione», diciamo così, in un breve video pubblicato da lei, che ritrae Zayn con la camicia aperta e lo ...

Gigi Hadid : negli auguri a Zayn Malik brinda al “suo anno” : Oggi 12 gennaio Zayn Malik compie 25 anni e puntuale è arrivato il messaggio di auguri di Gigi Hadid. La modella ha pubblicato due video e due foto in una slideshow su Instagram, tra baci romantici e coccole agli amici a quattro zampe. love this man more than I could ever put into words, & am inspired by his drive to be and do better everyday cheers to YOUR YEAR my @Zayn – happiest happiest birthday & 25th year of ...