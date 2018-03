YouTube Music | in arrivo la modalità in incognito e il supporto a schede SD e TV

YouTube : ecco le novità per YouTube Stories - YouTube Go - e YouTube Music - Youtube - : Venerdì 02 Marzo 2018, La nota piattaforma di video sharing e streaming Youtube, grazie all'ala protettrice di Google , che la controlla da diverso tempo, , continua ad introdurre novità a getto continuo, rendendo l'esperienza d'uso dei suoi contenuti " ancorché ...

Amy Winehouse - spunta su YouTube un inedito della giovane cantante - Musica - Spettacoli : Amy Winehouse diciassettenne, senza ancora quel timbro di voce con cui è diventata famosa in tutto il mondo, ma già in grado di lasciare a bocca aperta chi la ascolta: oggi il mare Internet ci lascia ...

YouTube Music e Google Foto si preparano a grosse novità - almeno nel codice : Google Foto e YouTube Music si aggiornano sul Play Store ma come accade spesso le novità più interessanti si nascondono nel codice, che fa pensare ad alcune grosse novità in arrivo. L'articolo YouTube Music e Google Foto si preparano a grosse novità, almeno nel codice è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come scaricare musica da YouTube : Se avete deciso di far vostra la nuova canzone tormentone del momento allora forse starete anche cercando un modo per scaricare musica da YouTube. YouTube non è solo un portale di video dove trovare notizie, filmati divertenti, corti o altro. Per molti il tubo di Google è considerato il primo servizio di musica al mondo grazie ai videoclip che sono presenti sul portale. Per ogni contenuto avete la possibilità di riprodurre video e ascoltare ogni ...

Siti per scaricare musica gratis da YouTube : A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di ascoltare qualche canzone bella o una cover magari di un artista emergente su Youtube e di volerla scaricare come MP3 (senza dunque avere anche il video). Ma come fare? Esistono diversi Siti web online che permettono fare questo, ma la maggior parte di essi obbligano gli utenti ad installare dei plug-in Java. Esistono però delle alternative più immediate e semplici da usare. Scopriamo insieme ...

Iris Ferrari/ Chi è la nuova star italiana del web : “Con YouTube e Musically ho sconfitto la mia timidezza” : Iris Ferrari a La Vita in Diretta: chi è la nuova star italiana del web. “Con YouTube e Musically ho sconfitto la mia timidezza”, ha raccontato la 15enne su Raiuno. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 15:49:00 GMT)

Come scaricare musica da YouTube su Android : Finalmente scaricare canzoni MP3 da Youtube direttamente sul vostro smartphone o tablet Android non sarà più un problema grazie ad alcune app totalmente gratuite. Quest’ultime vi permetteranno di scegliere il video direttamente da Youtube e scaricarlo sotto forma di MP3, cioè estraendo solo il file musicale. A volte la qualità degli MP3 potrebbe non essere eccellente ma se siete comunque curiosi di provare e valutare voi stessi il ...

YouTube TV e YouTube Music potrebbero ricevere messaggi in-app e tab Community : YouTube sta pianificando l'introduzione di funzionalità social, quali messaggi in-app e tab Community, in YouTube TV e YouTube Music. L'articolo YouTube TV e YouTube Music potrebbero ricevere messaggi in-app e tab Community è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Facebook sfida YouTube sulla musica : accordo con Sony : Per ora Facebook non lancia un servizio di musica in streaming ma questo accordo potrebbe essere apripista per novità future. A questo punto, è lecito aspettarsi a breve un annuncio analogo per ...

