Woodo Chile di Hendrix suonato da Zampaglione

Blastingnews

(Di martedì 13 marzo 2018) Siamo nell'era digitale, ormai lontani dai tempi d'oro del Rock and Roll. Non c'è bisogno di dedurlo dalle parole del front-man dei Tiromancino, che è entusiasta di non suonare solo per semplice promozione, per capirlo: "qui c'è libertà musicale, non c'è l'obbligo di fare soltanto quello che si fa nella vita, nei propri dischi", basti pensare alla difficoltà che si prova a cercare un negozio di dischi nei piccoli paesi o vedere quei cantanti che una volta suonavano davanti a folle immense ridursi a poco più di cento persone. Per fortuna, qualche autore si ricorda del buon vecchio Rock and Roll e lo ripropone nella tv nazionale anche di questi tempi., regista, cantautore e scrittore Grande esibizione e interpretazione didieseguita su Rai2, nella trasmissione Stracult, da Federico. L'artista Romano pubblica l'esibizione in un post su Facebook, ...