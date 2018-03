Wizz Air | al via la più massiccia crescita operativa della storia del network

Wizz Air lancia la seconda edizione del WIZZ Youth Challenge : Teleborsa, - WIZZ Air, ha lanciato la seconda edizione del WIZZ Youth Challenge , una competizione internazionale che consente agli studenti universitari e dei college di mostrare le loro potenzialità ...

Wizz Air lancia la seconda edizione del WIZZ Youth Challenge : WIZZ Air, ha lanciato la seconda edizione del WIZZ Youth Challenge , una competizione internazionale che consente agli studenti universitari e dei college di mostrare le loro potenzialità , proponendo ...

Aeroporto Catania - diretto Wizz Air per Vienna da febbraio 2019. Soddisfazione di Ad SAC Torrisi : In arrivo, da febbraio 2019, un nuovo volo diretto Catania-Vienna grazie a Wizz Air che ha annunciato la novità. E non si è fatto attendere il commento di Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC ,...

ALITALIA/ L'alternativa allo 'spezzatino' con EasyJet - Air France - Lufthansa e Wizz Air : EasyJet ha ribadito l'interesse per ALITALIA, ma solo per una sua parte. C'è un'alternativa all'ipotesi di spezzatino per la compagnia italiana.

ALITALIA/ L'alternativa allo "spezzatino" con EasyJet - Air France - Lufthansa e Wizz Air : EasyJet ha ribadito l'interesse per ALITALIA, ma solo per una sua parte. C'è un'alternativa all'ipotesi di spezzatino per la compagnia italiana, spiega SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 08:47:00 GMT)ALITALIA/ Il piano con Finmeccanica per un doppio rilancio italiano, di F. ScacciaALITALIA/ Le alternative "impossibili" a Lufthansa, di A. Giuricin

Alitalia - Wizz Air interessata al breve e medio raggio : Spunta un altro pretendente per Alitalia. Tra le tante ipotesi , nell'agenda dei commissari dell'ex compagnia di bandiera si fa avanti la compagnia low cost ungherese Wizz Air . "Sì, Alitalia ci ...

Alitalia si vende a pezzi? EasyJet vuole alcune parti - WizzAir : 'Interessati solo al medio-corto raggio' : EasyJet è interessata ad acquistare 'alcune parti' di Alitalia . Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia britannica, Johan Lundgren, secondo quanto riferisce Bloomberg, aggiungendo che ...

Turismo - da fine marzo al via nuovo volo Bari-Breslavia di Wizz Air : Roma, 18 gen. (askanews) Dal prossimo 31 marzo Wizz Air avvierà il nuovo collegamento tra Bari e Breslavia (Wroclaw), città polacca della Bassa Slesia. Il volo opererà ogni martedì e sabato e i ...

La Puglia collegata con la Polonia grazie alla compagnia Wizzair : BRINDISI - Dal prossimo 31 marzo Wizzair avvierà il nuovo collegamento tra Bari e Breslavia (Wroclaw), città polacca della Bassa Slesia. Il volo opererà ogni martedì e sabato e i biglietti possono già ...

Wizzair - da fine marzo nuovo collegamento Bari " Breslavia : Wizzair rafforza la propria presenza in Puglia. Dal prossimo 31 marzo la compagnia aerea a basso costo avvierà il nuovo collegamento tra Bari e Breslavia (Wroclaw), città polacca della Bassa Slesia. ...

Varadi - patron della low cost Wizz Air che vuole salire su Alitalia : Roma Il primo volo è stato nel 2004. Partenza da Katovice destinazione Budapest. Il sogno di József Váradi poteva diventare realtà. Creare una low cost ungherese che potesse essere un punto di ...

Wizz Air rafforza il network italiano : (Teleborsa) - Due nuove rotte dall'Italia per Vienna della low cost ungherese Wizz Air con collegamenti che cominceranno dal 14 e 15 giugno 2018 con aerei Airbus A320 e A321. Il primo sarà da Roma ...