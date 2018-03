Windows 10 Fall Creators Update | disponibile la build 16299 309

surface-phone

(Di martedì 13 marzo 2018) Come di consuetudine ogni secondo martedi del mese, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per i PC e tablet10. La nuova versione è numerata.309 e può essere identificata con il codice KB4074588. Non vengono introdotte novità particolari ma solo ed esclusivamente fix di bug. Changelog Addresses issue where Internet Explorer stops working when using F12-based developer tools. Addresses issue with printing XML documents with Internet Explorer and Microsoft Edge.s legacy Document Mode cell visibility in Internet Explorer. Addresses issue with pinch and zoom gestures on some hardware in Internet Explorer. Addresses issue where Internet Explorer is unresponsive in certain scenarios when a Browser Helper Object is installed. Addresses issue to prevent media and other applications from becoming unresponsive or failing when ...