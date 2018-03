tvzap.kataweb

: William Shatner convinto che la Terra sia piatta? Lui nega tutto su Twitter - MISTERO_MISTERI : William Shatner convinto che la Terra sia piatta? Lui nega tutto su Twitter - salesefra : Se volete inviare il vostro nome verso il Sole insieme a quello del Capitano Kirk (William Shatner) questo è il... - SoloOfferte_ : Star Trek - La Serie Classica stagione 03 -

(Di martedì 13 marzo 2018) Vedere l’attore diventato famosissimo per aver interpretato un cosmonauta esperto come il capitano Kirk di Star Trek essere annoverato tra i “piattisti” è piuttosto divertente, eppure è successo davvero., 77enne interprete canadese di varie produzioni televisive di successo (su tutte ovviamente Star Trek), è stato oggetto di un tweet della British Flat Earth Society (l’Associazione inglese della, che vanta pure un sito internet attivo e mille seguaci su) in cui si riportava una sua presunta dichiarazione che in italiano suona più o meno come: “Sono stato fregato dalla scienza, la”. Star Trek, daa Chris Pine fino a Michelle Yeoh tutti i capitani della saga La saga di Star Trek in 50 anni di vita ha dato origine a diverse serie tv ...