Wall Street | S P 500 raggiunge quota 2 800 | è la prima volta dal 2 febbraio

Wall Street - Bond e oro su a braccetto - Goldman Sachs : 'non ci sono posti dove nascondersi' : Con il rialzo dei tassi in arrivo in Usa e con il venire meno delle condizioni economiche favorevoli di 'Riccioli d'Oro' caratterizzate da una crescita sincronizzata progressiva dell'economia ...

Qualcomm affonda a Wall Street : Si muove in ribasso Qualcomm , con una perdita secca del 3,98% sui valori precedenti. Driver principale del ribasso è la bocciatura, da parte del presidente USA, Donald Trump, del takeover proposto ...

Wall Street positiva dopo dato inflazione : Partenza in timido rialzo per la borsa di Wall Street dopo che il dato sui prezzi al consumo ha mostrato una lieve accelerazione dell'inflazione nel mese di febbraio . Fermi, invece, i salari. Si ...

Wall Street : focus sull'inflazione - nell'attesa i futures Usa rimangono cauti : Gli investitori si muovono cauti in attesa di avere indicazioni sull'inflazione Usa a febbraio e quindi ipotizzare le prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. Le stime sono di una ...

Wall Street : futures Usa in leggero rialzo - attesa per l'inflazione : Gli investitori si muovono cauti in attesa di avere indicazioni sull'inflaizone e quindi ipotizzare le prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve.

Spotify cambia la strategia per il debutto a Wall Street : 13 mar 2018 - Spotify ha deciso di cambiare la strategia per il suo debutto a Wall Street. Se in un primo momento, come già riportato da Rockol, il gigante dello streaming...

Wall Street consolida i guadagni in attesa del CPI di Febbraio.. : Il report, salutato da alcuni come il ritorno del Goldilocks scenario , economia forte con inflazione modesta, ha fornito il catalyst per un violento balzo dell'azionario US. Modesta la reazione dei ...

Wall Street chiude contrastata : Dow Jones -0 - 62% - Nasdaq +0 - 36% : Chiusura in altalena per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,62% a 25.179,20 punti, il Nasdaq sale dello 0,36% a 7.588,32 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,12% a 2.783,19 punti.

Wall Street in frazionale ribasso : Prevale la cautela a Wall Street in una giornata priva di dati macro rilevanti , con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%, mentre, al contrario, si muove intorno alla ...

David Stockman torna ad avvertire Wall Street : I dubbi di Stockman In realtà, però, ad attirare l'attenzione dell'esperto è un po' tutta la politica economica del repubblicano, soprattutto l'impatto dei tagli fiscali derivante dalla riforma ...

Wall Street ancora in modalità risk-on al traino dell'high-tech : ...ha confermato la buona salute del mercato del lavoro e la frenata della crescita dei salari ha allentato per ora i timori di un'accelerazione da parte della Fed in direzione di una politica monetaria ...

Wall Street : venerdi' record per Nasdaq - +1 - 8% - - Dj +1 - 7% grazie a occupazione : Dopo i dati, la Banca centrale ha comunque un motivo in piu' per continuare la normalizzazione della sua politica monetaria, che con ogni probabilita' riprendera' il 21 marzo. Anche un disgelo ...

Borse asiatiche positive grazie al sostegno di Wall Street : Teleborsa, - Finale al rialzo per le principali Borse asiatiche sostenute dai dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti pubblicati venerdì, che hanno evidenziato un aumento dei posti di lavoro, ...