Wall Street passa in negativo

Qualcomm affonda a Wall Street : Teleborsa, - Si muove in ribasso Qualcomm , con una perdita secca del 3,98% sui valori precedenti. Driver principale del ribasso è la bocciatura, da parte del presidente USA, Donald Trump, del ...

Wall Street - S P 500 raggiunge quota 2.800 : è la prima volta dal 2 febbraio : Con il rialzo dei tassi in arrivo in Usa e con il venire meno delle condizioni economiche favorevoli di 'Riccioli d'Oro' caratterizzate da una crescita sincronizzata progressiva dell'economia ...

Wall Street - Bond e oro su a braccetto - Goldman Sachs : 'non ci sono posti dove nascondersi' : Con il rialzo dei tassi in arrivo in Usa e con il venire meno delle condizioni economiche favorevoli di 'Riccioli d'Oro' caratterizzate da una crescita sincronizzata progressiva dell'economia ...

Qualcomm affonda a Wall Street : Si muove in ribasso Qualcomm , con una perdita secca del 3,98% sui valori precedenti. Driver principale del ribasso è la bocciatura, da parte del presidente USA, Donald Trump, del takeover proposto ...

Wall Street positiva dopo dato inflazione : Partenza in timido rialzo per la borsa di Wall Street dopo che il dato sui prezzi al consumo ha mostrato una lieve accelerazione dell'inflazione nel mese di febbraio . Fermi, invece, i salari. Si ...

Wall Street : focus sull'inflazione - nell'attesa i futures Usa rimangono cauti : Gli investitori si muovono cauti in attesa di avere indicazioni sull'inflazione Usa a febbraio e quindi ipotizzare le prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. Le stime sono di una ...

Wall Street : futures Usa in leggero rialzo - attesa per l'inflazione : Gli investitori si muovono cauti in attesa di avere indicazioni sull'inflaizone e quindi ipotizzare le prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve.

Spotify cambia la strategia per il debutto a Wall Street : 13 mar 2018 - Spotify ha deciso di cambiare la strategia per il suo debutto a Wall Street. Se in un primo momento, come già riportato da Rockol, il gigante dello streaming...

Wall Street consolida i guadagni in attesa del CPI di Febbraio.. : Il report, salutato da alcuni come il ritorno del Goldilocks scenario , economia forte con inflazione modesta, ha fornito il catalyst per un violento balzo dell'azionario US. Modesta la reazione dei ...

Wall Street chiude contrastata : Dow Jones -0 - 62% - Nasdaq +0 - 36% : Chiusura in altalena per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,62% a 25.179,20 punti, il Nasdaq sale dello 0,36% a 7.588,32 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,12% a 2.783,19 punti.

Wall Street in frazionale ribasso : Prevale la cautela a Wall Street in una giornata priva di dati macro rilevanti , con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%, mentre, al contrario, si muove intorno alla ...

David Stockman torna ad avvertire Wall Street : I dubbi di Stockman In realtà, però, ad attirare l'attenzione dell'esperto è un po' tutta la politica economica del repubblicano, soprattutto l'impatto dei tagli fiscali derivante dalla riforma ...

Wall Street ancora in modalità risk-on al traino dell'high-tech : ...ha confermato la buona salute del mercato del lavoro e la frenata della crescita dei salari ha allentato per ora i timori di un'accelerazione da parte della Fed in direzione di una politica monetaria ...