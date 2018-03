Morto Bebeto - ct dell’Ital Volley che conquistò l’oro mondiale : Bebeto de Freitas è deceduto a 68 anni per un infarto fulminante. In Italia aveva allenato e vinto sia alla guida della Maxicono Parma sia al timone della Nazionale.Continua a leggere

Volley : morto Bebeto - ct Italia mondiale : ANSA , ROMA , 13 MAR Lutto nel mondo della pallavolo. E' morto a Belo Horizonte, all'interno del centro tecnicodell'Atletico Mineiro, club per il quale lavorava comedirigente, Paulo Roberto de Freitas, sportivamente solo Bebeto ,il ...

Volley : è morto Bebeto - l'ultimo tecnico a vincere un Mondiale con l'Italia : BELO HORIZONTE , BRASILE, - Lutto nel mondo della pallavolo. E' scomparso, stroncato da un infarto, Paulo Roberto De Freitas, per tutti Bebeto , tecnico brasiliano che ha a lungo allenato in Italia guidando anche la nazionale azzurra dal '...

Volley : morto Bebeto - ct Italia mondiale : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Lutto nel mondo della pallavolo. E' morto a Belo Horizonte, all'interno del centro tecnico dell'Atletico Mineiro, club per il quale lavorava come dirigente, Paulo Roberto de Freitas, sportivamente solo Bebeto , ...

Volley in lutto : morto Bebeto - fu ct dell'Italia mondiale : Arrivato in Italia per allenare Parma dal 1990 al 1995, dopo l'addio alla nostra nazionale si era lanciato nel mondo del calcio: è stato presidente dell'Atletico Mineiro dal 1999 al 2001, nonché del ...