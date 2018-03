Volley | il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Bebeto

Volley : A2 Femminile - domenica 29a giornata - Mondovì ospita Montecchio : ROMA - Dopo il turno infrasettimale la Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile torna in campo domenica pomeriggio per consumare la 29a giornata . La capolista LPM Bam Mondovì ,conserva quattro ...

Volley : A2 Maschile - Pool B - Mondovì si prende i tre punti con Potenza Picena : LA CRONACA DEL MATCH- L'ace di Romanò sblocca il match per Potenza Picena , 3-1, , che però viene immediatamente riassorbita per l'errore dal centro di Romanelli. Nuovo vantaggio marchigiano su palla ...

Beach Volley World Tour 2018 Fort Lauderdale. CHE IMPRESA!!!! Ranghieri e Caminati travolgono i campioni del mondo e sarà derby azzurro negli ottavi : Che impresa fantastica di Alex Ranghieri e Marco Caminati che travolgono con un secco 2-0 i campioni del mondo in carica brasiliani Evandro e Andrè Loyola. Una vittoria limpida, mai in discussione che permette agli azzurri di conquistare gli ottavi di finale del torneo più importante di questa fase della stagione dove li attendono i compagni di squadra Daniele Lupo e Paolo Nicolai. Un pizzico di amarezza perchè una delle due coppie azzurre dovrà ...

Volley : A2 Femminile - giornata di partitissime - rischiano Battistelli e Mondovì : ROMA- Sarà una giornata cruciale la 24a della Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile per le sorti di questo torneo. In calendario incroci che potrebbero ridefinire le prime posizioni della ...

Volley - Coppa Italia A2 : Battistelli e Mondovì in finale - due partite elettrizzanti spot di una Serie A2 eccellente : Le stesse semifinali sono state trasmesse in diretta su LVF TV, la web-tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile, mentre la finale andrà in onda in diretta streaming sull'homepage della sezione Sport ...

Volley - Ivan Zaytsev lascia Perugia : Zar verso Trento o Modena? Leon - addio Kazan : il più forte del Mondo arriva in Italia? : Il Volley mercato è letteralmente impazzito nelle ultime 24 ore. Tutto ruota attorno a due notizie scottanti: Leon ha ufficialmente detto addio allo Zenit Kazan , Ivan Zaytsev vuole giocare opposto a tutti i costi e quasi sicuramente non rinnoverà il contratto con Perugia che contemporaneamente ha siglato il rinnovo con Aleksandar Atanasijevic e Marko Podrascanin (le firme dei giocatori arriveranno nei prossimi giorni, il Presidente Gino Sirci ha ...

Volley : A2 Maschile - Pool B - Aversa-Mondovì in campo per l'anticipo della 2a giornata : ROMA - Dopo la 1a giornata della seconda fase del campionato, che si è consumata nel week end scorso, domani sera alle 20.30 si torna in campo per l'anticipo, che avra come teatro il PalaJacazzi, tra ...